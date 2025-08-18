Homem é preso suspeito de furtar equipamentos de provedores de internet no Interior do Ceará
Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas
Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante, nesse sábado (16) em Brejo Santo, suspeito de furtar diversos equipamentos de provedores de internet no município de Icó e de Iguatu, no Centro Sul.
Segundo informações obtidas pela reportagem, o suspeito, identificado como Juradir Vieira da Silva, reside na cidade do Cariri cearense e relatou que contou com a ajuda do irmão e de outro amigo, porém esses foram liberados após se apresentarem às autoridades.
Não conseguimos contato com a defesa de Jurandir. O espaço segue aberto para futuras manifestações.
O homem teria se deslocado, na última sexta-feira (15), até às localidades da região Centro Sul para efetuar os crimes. Dos estabelecimentos, ele e os comparsas teriam furtado baterias, aparelhos de ar-condicionado (evaporadora e condensador), inclusive com os fios, e antenas de internet.
A ação policial que resultou nas prisões foi realizada por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) do 34º Batalhão de Icó, sob o comando do tenente-coronel Lucivando Rodrigues, e militares do 32º BPM em Brejo Santo.
Câmera de segurança flagrou um dos furtos
Em um dos endereços, a câmera de segurança flagrou a ação criminosa. Nas imagens, é possível observar o momento que dois homens encapuzados invadem o local e furtam a unidade interna (evaporadora) do aparelho ar-condicionado. (Assista abaixo)
Suspeito é proprietário de carro usado em crime
Os agentes da Equipe de Força Tática da Polícia Militar chegaram até ao jovem suspeito por meio de uma testemunha que, durante depoimento, informou a placa da caminhonete que teria participado da ação e que estava sob o nome dele. Com essa informação, os policiais conseguiram rastrear o veículo e chegar ao suspeito.
Aos policiais, Jurandir confessou a autoria do crime e detalhou que o irmão, de 33, e outro homem, de 41, também teria auxiliado a ação. Jurandir foi autuado em flagrante pelo crime de furto.
Os outros dois suspeitos se apresentaram à Polícia, acompanhados de advogados, foram liberados, mas responderam ao processo em liberdade.
Com o grupo, os agentes de segurança recuperaram:
- quatro baterias;
- dois aparelhos de ar-condicionado (evaporadora e condensador), incluindo os fios;
- três antenas de internet.