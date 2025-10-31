Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Gefferson William dos Santos, conhecido como

Segurança

Influenciador conhecido como 'Rei do Fuá' é morto a tiros no Interior do Ceará

Vítima foi atingida com 17 tiros, em Brejo Santo.

Redação 27 de Outubro de 2025
padre reclama de cachorros

Ceará

Padre critica cães em missa no CE: 'Cachorro deitado com carrapato no pé do altar'

Reclamação do padre Acúrcio de Oliveira Barros ocorreu durante celebração em Brejo Santo, no Interior do Ceará

João Lima Neto 29 de Setembro de 2025
Colagem mostra, à esquerda, homem preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de furtar equipamentos de empresas de provedores de internet e, à direita, objetos furtados em ações criminosas em Icó e de Iguatu

Segurança

Homem é preso suspeito de furtar equipamentos de provedores de internet no Interior do Ceará

Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas

Carol Melo 18 de Agosto de 2025
Acidente de moto com idosa de 79 anos no centro de Brejo Santo, no interior do Ceará

Segurança

Idosa é internada em UTI após ser atropelada por adolescente sem habilitação de moto em Brejo Santo

Maria Alveny de Moraes Costa estava atravessando a faixa de pedestre, após conferir que o sinal dos carros tinha fechado, quando foi atingida

Redação 17 de Junho de 2025
Imagem do estudante Gabriel Souza dos Santos, que foi aprovado em medicina pela Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Ceará

Avó se emociona ao ver neto aprovado em Medicina usando jaleco: 'Momento que ela mais sonhava'

Morador da zona rural de Brejo Santo, Gabriel Souza dos Santos carrega o sonho de trabalhar como médico da própria comunidade

Beatriz Rabelo 30 de Maio de 2025
Carreta e van após acidente que matou três cearenses na BR-251

Ceará

Polícia diz que carreta envolvida em acidente que matou três cearenses na BR-251 invadiu a contramão

A OPR Logística, transportadora responsável pela carreta, por meio de nota, lamentou o acidente

Redação 14 de Maio de 2025

Segurança

Moto colide com poste em Brejo Santo e causa morte de criança de 1 ano e 3 meses

Vítima estava com a mãe no veículo no momento do impacto

Redação 20 de Abril de 2025
Pedro deitado em uma maca faz selfie com o mascote do Ceará e enfermeira do Hias

Ceará

Menino de 15 anos em cuidados paliativos por câncer no intestino realiza sonho de visitar a Arena Castelão

Pedro Hugo Melo nasceu em Brejo Santo, no Interior do Ceará, e é torcedor do Vozão

Redação 04 de Abril de 2025
Concurso da Prefeitura de Brejo Santo é organizado pela Universidade Regional do Cariri (URCA)

Papo Carreira

Prefeitura de Brejo Santo, no Ceará, abre inscrições de concurso público com salários de até R$ 13 mil; veja edital

São ofertadas 332 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Redação 16 de Janeiro de 2025
Policiais civis do Ceará

Segurança

Mulher suspeita de mandar matar o marido no Interior do Ceará é presa na Paraíba

A vítima foi morta por disparos de arma de fogo no município cearense, em 2022

Redação 22 de Outubro de 2024
