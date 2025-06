Idosa é internada em UTI após ser atropelada por adolescente sem habilitação de moto em Brejo Santo

Uma idosa de 79 anos foi atropelada por uma moto enquanto atravessava uma faixa de pedestre na Avenida Manoel Leite de Moura, em Brejo Santo, no interior do Ceará. O acidente ocorreu às 11h57 de segunda-feira (16) com a aposentada Maria Alveny de Moraes Costa. Devido ao impacto, ela fraturou seis costelas e a escápula.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o filho da vítima, Sérgio Rufino, declarou que a mãe está em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Brejo Santo. Por ser diabética e hipertensa, os médicos acompanham de perto a evolução do quadro dela. Apesar de estar consciente, segue sem previsão de alta.

O condutor era um adolescente menor de idade sem habilitação, segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O jovem recebeu acompanhamento da mãe e do Conselho Tutelar.

Em nota, a PMCE detalhou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) foram acionados para prestar os primeiros socorros.

Além do adolescente, havia outro homem na moto, que deixou o local do acidente. Segundo Sérgio Rufino, os agentes acreditam que ele seja o dono do veículo utilizado pelo jovem. Ambos estavam sem capacete.

Entenda o acidente

A cena foi registrada em imagens de câmera de segurança no cruzamento entre a Avenida Manoel Leite de Moura e a Rua Pedro Pereira. Pelo vídeo, é possível ver o momento em que Maria é atropelada por um motoqueiro, que levava outra pessoa na garupa.

Ela é arremessada para depois da faixa de pedestre, sendo posteriormente ajudada por populares. Um dos rapazes que estava na moto vai embora andando, enquanto o motorista, o jovem menor de idade, permaneceu no local do acidente.

A Polícia Militar apareceu cerca de dois minutos após o instante do acidente. Um dos populares chega a colocar um pano para cobrir a idosa. Segundo a PMCE, a vítima foi encaminhada ao hospital logo depois.