Evandro Leitão faz primeira reunião de secretariado de olho nos 100 dias; ordem é ir às ruas

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, promove, nesta sexta-feira (3), às 10h, no auditório do Paço Municipal, a primeira reunião formal com todo o seu secretariado. O encontro será marcado por um alinhamento estratégico sobre os projetos prioritários da gestão para os primeiros 100 dias de governo, com uma determinação clara: ir às ruas.

O prefeito cobrará de cada secretário a realização de um diagnóstico detalhado de sua área de atuação, identificando desafios e oportunidades para os próximos meses. A ideia é reforçar o conceito de uma gestão "de rua", com os secretários mais próximos da população e atentos às demandas emergenciais.

Evandro ainda não formalizou a reforma administrativa – o projeto deve ser encaminhado à Câmara ainda neste mês –, e algumas pastas não estão oficialmente criadas. Entretanto, o prefeito busca imprimir um ritmo acelerado à administração e demonstrar proximidade com os auxiliares, algo que foi alvo de reclamações na gestão anterior, marcada pelo distanciamento do então prefeito Sarto.

Áreas prioritárias

As discussões devem abordar pontos fundamentais como saúde, educação, mobilidade e ações sociais, em consonância com os compromissos firmados durante a campanha.

Nos bastidores, o encontro também é visto como a primeira oportunidade para alinhar discursos e evitar desencontros de informações.

A gestão começa a ser avaliada a partir de agora, e o prefeito sabe que os primeiros 100 dias são decisivos para consolidar sua imagem junto à população.