Em Sobral, prefeito Oscar Rodrigues encaminha projeto para acabar com a taxa do lixo

Em atitude semelhante ao que aconteceu em Fortaleza, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que revoga a controversa Taxa do Lixo no município. A medida foi uma das bandeiras que o levaram à vitória nas últimas eleições, marcando o fim da hegemonia de 28 anos do grupo político dos Ferreira Gomes na cidade.