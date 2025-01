Naumi Amorim diz ter recebido R$ 681 milhões em dívidas na Prefeitura de Caucaia

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), diz ter herdado uma dívida de R$ 681 milhões da gestão anterior, comandada pelo ex-prefeito, Vitor Valim. O novo gestor, inclusive, dará uma entrevista coletiva daqui a pouco para tratar do assunto, ao qual esta coluna teve acesso com exclusividade. O passivo, diz ele, afeta áreas como saúde, educação e previdência, impactando diretamente a prestação de serviços públicos.

Segundo o balanço a ser divulgado pela atual gestão, as dívidas com fornecedores e prestadores de serviços somam cerca de R$ 300 milhões. Apenas com a Empresa Vitória, responsável pelo programa de transporte público "Bora de Graça", o débito chega a R$ 14 milhões, o que motivou a decisão de realizar uma auditoria para detalhar o cenário.