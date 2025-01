TRE-CE mantém prisão de prefeito de Santa Quitéria por ‘fortes indícios’ de supostos crimes envolvendo facção

O prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barroso (PSB) – conhecido como Braguinha – seguirá preso preventivamente por suspeita de envolvimento com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), durante a campanha eleitoral de 2024. Foi o que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), na tarde desta quinta-feira (2), em audiência de custódia.

O político foi preso durante uma operação da Polícia Civil e da Polícia Federal, nessa quarta-feira (1º), momentos antes da cerimônia de posse que marcaria o início do seu novo mandato.

A ação motivou, ainda, a detenção da candidata a vereadora de Santa Quitéria, Kylvia Maria de Lima Oliveira (PP), que ficou na suplência após o pleito do ano passado. Segundo o TRE-CE, ela teria o “papel de articuladora” junto à organização criminosa e também seguirá presa.

Em nota, o órgão ressaltou que, embora não tenha sido pedida a prisão do vice-prefeito eleito, Gardel Padeiro (PP), foi solicitado que ele seja impedido de assumir o cargo.

‘FORTES INDÍCIOS’

Na última terça-feira (31), a Justiça determinou a prisão de oito pessoas, ações de busca e apreensão, além do afastamento de investigados, como desdobramentos da apuração da PF e da Polícia Civil acerca de diversos crimes na disputa eleitoral de Santa Quitéria, como participação em organização criminosa armada e lavagem de dinheiro.

Conforme o TRE-CE, as medidas foram deferidas pela presidência do órgão, que avaliou a existência de “provas e fortes indícios de crimes” ocorridos durante as eleições de 2024 no município. As acusações incluem:

ameaças diretas a eleitores;

pichações ameaçadoras;

cancelamento de comícios e eventos de campanha;

expulsão de opositores do prefeito reeleito;

outras intimidações com fins eleitorais, como represálias violentas contra quem não apoiasse os candidatos do grupo.

“A decisão judicial destaca que os crimes eleitorais foram acompanhados de graves violações à ordem pública, exigindo medidas rigorosas para garantir a investigação e preservar a integridade do processo eleitoral”, destacou o TRE, em nota sobre a manutenção das prisões.

Conforme divulgado pelo colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, a investigação aponta, ainda, que servidores da prefeitura teriam entregue um veículo de luxo ao traficante Anastácio Paiva Pereira, conhecido como Doze ou Paizão, apontado como chefe do CV na região.

Em nota, o prefeito negou as acusações, afirmando que não teve conhecimento prévio, tampouco autorizou a viagem mencionada, e destacou que os servidores envolvidos foram exonerados no último dia 20 de dezembro.

A reportagem tentou contato com representantes de Kylvia de Lima, por meio dos números disponibilizados no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP), mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.

FILHO DE BRAGUINHA TOMOU POSSE

Legenda: Joel Barroso foi empossado de forma interina após a prisão do prefeito eleito Braguinha, pai dele Foto: Reprodução | Divulgação

Presidente reeleito da Câmara Municipal de Santa Quitéria, o vereador Joel Barroso (PSB) assumiu o cargo de prefeito interino do Município, nessa quarta-feira (1º), após o pai dele, Braguinha, ser preso momentos antes da cerimônia de posse.

Devido à impossibilidade, Joel Barroso foi oficializado no lugar do pai. Ele estará à frente da gestão municipal enquanto Braguinha estiver afastado, conforme o procedimento oficializado na Casa.

“Tendo em vista a decisão oriunda da Justiça Eleitoral do Ceará, que cautelarmente afastou o prefeito e o vice-prefeito eleitos, impedindo o exercício do mandato eletivo, ei por bem dar seguimento ao rito de sucessão legal para ocupação do cargo de prefeito da cidade de Santa Quitéria”, pronunciou Emanuela Barbosa, vereadora que assumiu o comando provisório da Casa Legislativa de Santa Quitéria, durante a sessão que empossou o gestor interino e os demais eleitos.

Por conta do afastamento, a cerimônia desta quarta (1º) precisou ser “adaptada”. Na transmissão, que está disponível nas redes sociais da Câmara Municipal, é possível notar alguns enganos e imprecisões no rito de sucessão. A sessão chegou a ser encerrada, mas logo depois foi reaberta, pois o juramento do prefeito em exercício não tinha sido feito ainda.