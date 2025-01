Prefeito de Santa Quitéria é preso momentos antes da posse; filho pode assumir o cargo

O prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha, foi preso pela Polícia Civil e pela Polícia Federal momentos antes de sua cerimônia de posse, que ocorreria no município. A prisão está relacionada a um processo judicial em que Braguinha é investigado por suposto envolvimento com facção criminosa Comando Vermelho ( CV).

No mesmo evento, os 13 vereadores eleitos tomaram posse, e a eleição para a presidência da Câmara Municipal foi realizada. Joel Barroso, filho do prefeito detido, foi reeleito presidente da Câmara e pode vir a ocupar o comando da Prefeitura.

A detenção de Braguinha antes da posse gera um clima de instabilidade política em Santa Quitéria, com desdobramentos que podem impactar a administração municipal nos próximos meses. Ainda não se sabe quem vai comandar o município oficialmente.

Investigação eleitoral

As investigações que levaram à prisão de Braguinha apontam que ele teria sido favorecido por membros do Comando Vermelho durante o pleito eleitoral. A facção teria ameaçado e coagido eleitores do candidato opositor, Tomás Figueiredo (MDB), para beneficiar a candidatura de Braguinha. Além disso, há indícios de que servidores da prefeitura teriam entregue um veículo de luxo ao traficante Anastácio Paiva Pereira, conhecido como Doze ou Paizão, apontado como chefe da facção na região.

Em nota, o prefeito negou as acusações, afirmando que não teve conhecimento prévio, tampouco autorizou a viagem mencionada, e destacou que os servidores envolvidos foram exonerados no último dia 20 de dezembro.