Cinco novos vereadores são empossados em Fortaleza nesta sexta (3); titulares vão comandar secretarias da gestão Evandro

Cinco novos vereadores de Fortaleza tomaram posse no fim da tarde desta sexta-feira (3), eles assumem as vagas deixadas por parlamentares que irão comandar secretarias na Prefeitura de Fortaleza. A posse dos legisladores foi realizada pelo presidente da Casa, vereador Léo Couto (PSB).

Veja quem se licenciou da Câmara e quem foi empossado:

Licenciado: Márcio Martins (União Brasil)

Empossado: Renê Pessoa (União Brasil)

Licenciado: Lucimar Vieira Martins, Bá (PSB)

Empossado: Luiz Sérgio (PSB)

Licenciado: Eudes Bringel (PSD)

Empossado: Tony Brito (PSD)

Licenciado: Apollo Vics (PSD)

Empossado: Estrela Barros (PSD)

Licenciado: Júlio Brizzi (PT)

Empossado: Dr Vicente (PT)

De volta ao legislativo municipal, Dr. Vicente (PT) comentou sobre o papel que agora assume como parte da base — e não da oposição, como era na gestão Sarto (PDT). “O prefeito está muito preocupado com a saúde pública, que é mais a minha área de atuação, principalmente a saúde primária, para melhorar os postos de saúde, que estão em calamidade, e também os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que não têm profissionais suficientes", disse.

"Quando eu fui eleita em 2020, eu também entrei como situação. Infelizmente, veio a taxa do lixo e eu tive que ser oposição. Agora, na situação, pretendo dar mais continuidade ao trabalho que nunca parei, independente de que lado eu esteja. É o povo. Então, para mim, o que importa é meu povo", completou Estrela Barros.

Mais jovem vereador da Casa, Renê Pessoa ressaltou a experiência que adquiriu com o avô, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União). Segundo ele, uma de suas prioridades será propor leis para estimular o empreendedorismo e as práticas esportivas. “E, primeiramente, revogar a taxa do lixo, que é um absurdo. E vou criar um projeto de lei para que as pessoas que pagaram a taxa possam ser reembolsadas, e aquelas que não pagaram e estão com o nome sujo possam ficar com o nome limpo”, concluiu.

Também empossado nesta sexta-feira (3), Luiz Sérgio reforçou a disposição de “apreciar” e “analisar com muita propriedade” as mensagens enviadas pelo prefeito Evandro Leitão. “Queremos aprová-las e trabalhar para as comunidades mais carentes na inclusão social, na justiça social e no social para aquelas famílias mais vulneráveis”, disse.

Para o novo mandato, Tony Brito exaltou a parceria com o Executivo. "Amanhã (sábado, 4), o Evandro já vai fazer visitas em locais que historicamente sofrem inundações com a chegada da quadra chuvosa para ver o que é que a gente pode fazer de trabalho. Ele está com muita vontade, já chega com o pé direito anunciando a revogação da taxa do lixo", finalizou.

Da Câmara para a Prefeitura

Márcio Martins assume a secretário da Regional 10, que acomoda os bairros Parque São José, Novo Mondubim, Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas, Aracapé, Maraponga, Jardim Cearense, Mondubim e Vila Manoel Sátiro.

Bá será nomeada para a Regional 8, que abrange os bairros Serrinha, Itaperi, Dendê, Dias Macêdo, Boa Vista, Parque Dois Irmãos, Passaré, Planalto Ayrton Senna e Prefeito José Walter.

Eudes Bringel, Apollo Vics e Júlio Brizzi irão comandar o Gabinete do Prefeito (GabPref) e as secretarias da Juventude (Sejuv) e da Proteção Animal, respectivamente.

Conforme mostrou o PontoPoder nesta sexta-feira (3), os parlamentares deixam a Câmara Municipal para ordenar despesas de mais R$ 100 milhões na Prefeitura.

Licenças

Para além dos vereadores, há ainda deputados estaduais e federais anunciados por Evandro para as secretarias.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), pelo que informou a Assessoria de Comunicação do Parlamento nesta sexta, foi realizado o pedido de licença de Osmar Baquit, que irá assumir a secretaria regional 4.

Em Brasília, no entanto, não há confirmação do protocolamento do requerimento de licença pelo deputado federal Idilvan Alencar. À reportagem, a Câmara dos Deputados informou, sem dar detalhes, que o político está “no exercício do mandato”.

Alencar também foi acionado, para que pudesse se manifestar sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.