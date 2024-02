Republicanos defende Evandro Leitão como pré-candidato do PT em Fortaleza, diz Chiquinho Feitosa

Aliado da base governista no Ceará, o Republicanos deve apoiar a escolha do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, como pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. Apesar disso, não deve impor veto a outro nome na disputa interna petista, como a deputada federal Luizianne Lins. Foi o que afirmou o presidente da legenda no Ceará, Chiquinho Feitosa, nesta quinta-feira (8), na Live do PontoPoder.

“Com essa turma, queremos estar em Fortaleza. A princípio, na condição de pré-candidato, a gente torce pelo nome do Evandro. Sem veto. Se a escolha for Luizianne, ela é minha queridíssima amiga, vou votar nela com toda determinação e afinco, nosso partido estará com ela”, disse o ex-senador sobre a empreitada do PT em Fortaleza.

Veja também

O dirigente tem uma relação de proximidade com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), tendo dialogado pela filiação do deputado aos seus quadros no ano passado, após crise no PDT. O partido tem como filiada a primeira-dama do Parlamento, Cristiane Leitão, presidente do Republicanos Mulher no Estado.

Chiquinho também levantou a possibilidade de apoiar uma pré-candidatura do PSB na Capital, na figura da ex-governadora Izolda Cela. A secretária-executiva do Ministério da Educação também é cotada em Sobral, seu berço político. Sem partido desde 2022, ao romper com o PDT, ela filiou-se no último fim de semana à sigla socialista, seguindo o senador Cid Gomes.

“Se a escolha for pela Izolda, estaremos da mesma maneira. Mas meu candidato número um, se você me perguntar, eu vou dizer que é o Evandro. [...] Para indicar vice (na chapa), só se fosse a Cristiane (Leitão) ou a mulher do Ronaldo”, comentou, ainda.

O presidente do Republicanos-CE se refere a Ronaldo Martins, vereador de Fortaleza, presidente do diretório municipal de Fortaleza e grande liderança da legenda. A sua esposa, Andressa Martins, é presidente do Republicanos Mulher de Fortaleza.

Segundo o dirigente, não há pretensão de ter candidatura própria na Capital, mas o partido deve encabeçar chapa em outros municípios da Região Metropolitana, como Itaitinga. Lá, o nome acertado é de Machidovel Trigueiro Filho.