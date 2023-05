Sob novo comando, Republicanos tenta se fortalecer na base do Governo e busca prefeituras para 2024

Sob o comando do empresário Chiquinho Feitosa, o partido Republicanos tenta aumentar o protagonismo na base do Governo Elmano de Freitas (PT) e busca prefeitos para fortalecer candidaturas em 2024. Nesta sexta-feira (19), a agremiação realizou evento de filiação partidária para atrair novos quadros que possam ser potenciais candidatos.

Com apenas duas prefeituras conquistadas por representantes da legenda em 2020, Aratuba e Paraipaba, o partido conseguiu novos quadros, segundo dados da agremiação. Com isso, Chiquinho retira quadros do MDB, PSB e PP para aumentar a representatividade da sigla nos municípios cearenses.

Legenda: Em seu discurso, Chiquinho reforçou a parceria política com o grupo governista Foto: Fabiane de Paula

As movimentações são apoiadas pelo grupo governista, conforme reforçou o empresário em seu discurso. O evento, inclusive, teve vários acenos ao governador Elmano e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), uma das principais lideranças políticas do Estado.

Chiquinho Feitosa Presidente do Republicanos Ceará "Desde quando firmamos o compromisso que assumiria a presidência do Republicanos no Ceará, não paramos de trabalhar. Com o apoio do Camilo e do Elmano, estamos aqui hoje no primeiro momento de filiação, filiando (em articulação) mais de 20 prefeitos no Republicanos, lideranças e vice-prefeitos, tudo alinhado com Camilo e com o Elmano, porque nós fazemos parte desse Governo, desse projeto"

Legenda: Algumas das lideranças partidárias e políticas que acompanharam o evento Foto: Fabiane de Paula

Nomes importantes do cenário político nacional também estiveram no evento. Entre eles, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-deputado federal, Rodrigo Maia, que está sem partido, e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira. Do cenário local, participaram lideranças, parlamenatares e prefeitos do PT, PDT, MDB, PSDB e Cidadania.

O ministro Camilo Santana não participou do evento, mas mandou recado por vídeo.

Filiações

Agora, segundo a assessoria do Republicanos Ceará, os seguintes prefeitos pertencem à legenda:

Júnior do Titico, de Ipueiras;

Orlando Filho, de Mombaça;

Dra. Lígia Protásio (interina), de Santa Quitéria;

Telvânia Braz, de Paramoti;

Joerly Rodrigues, de Aratuba;

Ariana Aquino, de Paraipaba.

Os prefeitos de Aratuba e Paraibapa foram os únicos eleitos pela legenda em 2020. Já Júnior do Titico, de Ipueiras, foi eleito pelo MDB na última eleição municipal, mas migrou para o PSB em 2022 após divergências internas. Agora, o gestor, que está no primeiro mandato, se filia ao Republicanos de olho na reeleição em 2024. A informação foi confirmada pelo próprio prefeito.

Legenda: O prefeito de Ipueiras, Júnior do Titico (à esquerda), é um dos novos prefeitos do Republicanos Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito Orlando Filho, de Mombaça, é outro quadro que inicialmente foi eleito pelo MDB e, agora, deixa a legenda comandada pelo deputado federal Eunício Oliveira (MDB) para se juntar a Chiquinho Feitosa. No início da semana, Orlando Filho e seu pai, Orlando Cavalcante, estiveram reunidos com Chiquinho para tratar sobre questões políticas. A reportagem entrou em contato com o gestor para confirmar a filiação, mas não obteve resposta.

Legenda: Prefeitos e vice-prefeitos com e sem partido acompanharam a convenção Foto: Fabiane de Paula

Prefeita interina de Santa Quitéria, Dra. Lígia Protásio, foi lançada como vice-prefeita pelo PP na chapa de Braguinha (PSB) em 2020. Dra Lígia assumiu o comando da cidade em abril deste ano, após o prefeito Braguinha ser afastado pelo Câmara Municipal. Ele é alvo de investigação do Ministério Público do Ceará por corrupção.

Como assumiu neste ano, Dra. Lígia pode disputar a reeleição no ano que vem. Ela foi uma das gestoras que participou do evento do Republicanos nesta sexta. A reportagem tentou entrar em contato a prefeita por telefone para confirmar a filiação, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.

Outros prefeitos que continuam sem partido, como Vitor Valim (Caucaia) e Nezinho Farias (Horizonte), também prestigiaram a convenção que consagrou Chiquinho Feitosa na presidência do diretório estadual do Republicanos.

Acenos políticos

Durante o evento desta sexta, o governador Elmano também reforçou o compromisso de Chiquinho com o seu grupo político. Na ocasião, ele lembrou que Chiquinho Feitosa foi destituído da federação PSDB-Cidadania no ano passado porque defendia que as siglas apoiassem a candidatura de Elmano. Sem êxito, ele foi para o Republicanos neste ano, onde conseguiu a presidência do diretório estadual para continuar no grupo aliado do Governo.

Legenda: O governador Elmano foi uma das lideranças que elogiou Chiquinho Foto: Fabiane de Paula

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Primeiro, eu tenho muita alegria de ter o Chiquinho na presidência do Republicanos. É um homem de muita palavra, muito compromisso, demonstrou isso no processo eleitoral de 2022, mais uma vez. Eu não tenho dúvidas que o Republicanos vai crescer no Estado do Ceará. Acho que nós temos que fazer uma frente que não só o partido do governador cresce, mas os aliados também crescem"

Durante o evento, Chiquinho Feitosa também fez acenos para o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT). Defendido como pretenso candidato à Prefeitura de Fortaleza por parte do grupo aliado do governador, uma possível desfiliação do pedetista tem sido ventilada para poder integrar quadros do PT ou Republicanos para concorrer a eleição de 2024. A medida, todavia, não é tão simples e precisa de anuência do PDT.

Legenda: Lideranças do PDT e do PT acompanharam a convenção do Republicanos Foto: Fabiane de Paula

Parte do PDT defende que a legenda lance o nome do parlamentar. No entanto, a cúpula do PDT Fortaleza, liderada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, quer o prefeito José Sarto (PDT) disputando a reeleição.

Sobre uma possível filiação de Evandro Leitão ao Republicanos de olho em 2024, Chiquinho disse que o parlamentar tem "imensa preferência" para concorrer à Prefeitura de Fortaleza pela agremiação. Cristiane Leitão, esposa do presidente da Assembleia, já é um dos quadros da legenda. Atualmente, ela preside o Republicanos Mulher.

Chiquinho Feitosa Presidente do Republicanos Ceará "O Republicanos também é a Casa do Evandro. Ele é um nome que se encaixa para tudo, é um grande homem público, desenvolve um trabalho muito importante como presidente da Assembleia. Não tenha dúvidas, é um nome que a gente tem imensa preferência"