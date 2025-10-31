As candidatas Isadora Morais e Izabelly Chaves estavam na disputa pela coroa de miss Ipueiras, no interior do Ceará
Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes
Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é destaque nacional ao apostar na proximidade entre campo, família e ambiente educacional para bons resultados
O caso aconteceu nessa sexta-feira (28), em Ipueiras
Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
"Quero deixar bem claro: isso não vai acontecer. Onde o PT tiver, o PL vai estar do outro lado", diz o presidente do PL
Certame seleciona candidatos com nível de escolaridade médio e superior
Lideranças e parlamentares do PT, PDT, MDB, PSD, PSDB e Cidadania prestigiaram convenção do Republicanos