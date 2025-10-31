Diário do Nordeste
Candidata a Miss Ipueiras se confunde, comemora antes do resultado e reação viraliza

As candidatas Isadora Morais e Izabelly Chaves estavam na disputa pela coroa de miss Ipueiras, no interior do Ceará

Gabriel Bezerra* 21 de Outubro de 2025
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é a melhor escola pública do Ceará

Ceará

Melhor estadual do Brasil, escola pública agrícola do interior do Ceará vence Prêmio MEC da Educação

Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é destaque nacional ao apostar na proximidade entre campo, família e ambiente educacional para bons resultados

Marcos Moreira 10 de Agosto de 2025
Imagem mostrando uma rua inundada com equipes de emergência ao redor, incluindo um homem caído e pessoas observando. A cena retrata uma emergência em frente a um comércio.

Ceará

Homem embriagado entra em bueiro, mãe tenta resgatá-lo e bombeiros são acionados no CE; veja vídeo

O caso aconteceu nessa sexta-feira (28), em Ipueiras

Amanda Andrade* 29 de Março de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ipueiras?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ipueiras?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Nenem do Cazuza, PSB, Ipueiras, diretório, PL, PT

PontoPoder

Executiva estadual do PL dissolve diretório de Ipueiras após anúncio de coligação com o PT

"Quero deixar bem claro: isso não vai acontecer. Onde o PT tiver, o PL vai estar do outro lado", diz o presidente do PL

Ingrid Campos 22 de Julho de 2024
Concurso em Ipueiras abre inscrições para 240 vagas com salários de até R$ 14,3 mil

Papo Carreira

Certame seleciona candidatos com nível de escolaridade médio e superior

Carol Melo 21 de Maio de 2024
Chiquinho Feitosa e Elmano, Republicanos, Convenção

PontoPoder

Sob novo comando, Republicanos tenta se fortalecer na base do Governo e busca prefeituras para 2024

Lideranças e parlamentares do PT, PDT, MDB, PSD, PSDB e Cidadania prestigiaram convenção do Republicanos

Alessandra Castro 19 de Maio de 2023
