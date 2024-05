Concurso em Ipueiras abre inscrições para 240 vagas com salários de até R$ 14,3 mil

A Prefeitura de Ipueiras abriu, nessa segunda-feira (20), o prazo de inscrição para concurso público com 240 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Com salários de até R$ 14,3 mil, o certame seleciona candidatos com nível de escolaridade médio e superior.

Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados devem se inscrever, até 24 de junho, através do portal do Idib, e pagar a taxa de participação, que varia de R$ 110 (nível médio) a R$ 140 (superior).

São isentos desses valores doadores de médula e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional. As solicitações de isenção devem ser enviadas até esta terça-feira (21).

>> EDITAL I

>> EDITAL II

>> EDITAL III

Cargos e vagas

As vagas são para diversos cargos, entre eles agente de combate a endemias, agente de trânsito, médico, nutricionista, professor e veterinário.

Nível superior

Assistente Social (4 vagas)

Enfermeiro PSF (4 vagas)

Enfermeiro CAPS (1 vaga)

Educador Físico (2 vagas)

Farmacêutico (1 vaga)

Fisioterapeuta (2 vagas)

Fonoaudiólogo (3 vagas)

Médico – PSF (4 vagas)

Médico – Pediatra (1 vaga)

Médico – Obstetra (1 vaga)

Médico – Psiquiatra (1 vaga)

Médico – Ortopedista (1 vaga)

Médico – Clínico Geral (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Odontólogo PSF (5 vagas)

Professor Educação Básica I- Educação Infantil (63 vagas)

Professor Educação Básica I - 1º ao 5º ano (50 vagas)

Professor Educação Básica II- Língua Portuguesa (15 vagas)

Professor Educação Básica II- Matemática (13 vagas)

Professor Educação Básica II- Geografia (4 vagas)

Professor Educação Básica II- História (3 vagas)

Professor Educação Básica II- Ciências (3 vagas)

Professor Educação Básica II - Educação Física (3 vagas)

Psicólogo (3 vagas)

Terapeuta Ocupacional (3 vagas)

Veterinário (1 vaga)

Nível médio

Agente comunitário de saúde (33 vagas)

Agente de combate à endemia (10 vagas)

Agente de trânsito (4 vagas)

Prova

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 18 de agosto. O exame contará com questões de conhecimentos gerais e específicos. Também haverá prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, para os cargos de professor, e prova de aptidão física — de caráter eliminatório e classificatório — somente para as vagas de agente de trânsito.