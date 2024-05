Concurso da Câmara Municipal de Caucaia está com inscrições abertas; veja detalhes

A Câmara Municipal de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, está com inscrições abertas para o preenchimento de 14 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva.

Os aprovados receberão remuneração que varia de R$ 1.491,01 a R$ 6.800,00, por jornadas de trabalho de 30 a 40 horas por semana.

Veja a distribuição de vagas:

Agente Administrativo do Legislativo - 4 vagas

Porteiro do Legislativo - 2 vagas

Intérprete de Libras do Legislativo - 2 vagas

Técnico em Contabilidade do Legislativo - 1 vaga

Técnico do Legislativo - Direito - 2 vagas

Analista do Legislativo - Direito -1 vaga

Analista Legislativo - Serviço Social -1 vaga

Analista Legislativo - Psicologia - 1 vaga

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até as 23h do dia 31 de maio pelo site da Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão (Funcepe), que é a banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 140,00 para os cargos de ensino superior.

As provas objetivas serão realizadas no dia 07 de julho de 2024, em locais e horários a serem divulgados a partir do dia 27 de junho. Os candidatos ainda serão submetidos à prova de títulos.