Núcleo de Línguas da Uece abre 1.045 vagas para semestre 2024.2

O Núcleo de Línguas da Uece, Campus Fátima, está com seleção aberta para os cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, e Latim para ingresso no 1° semestre e também teste de nível. São ofertadas 1.045 vagas para o semestre 2024.2

A seleção também oferta vagas para o curso de Libras, mas apenas para ingresso no 1° semestre. As inscrições devem ser feitas até 5 de junho, pelo site do Núcleo de Línguas da Uece.

>> Veja edital para o semestre 1

>> Veja edital para teste de nível

Para ingresso no primeiro semestre, a prova de seleção será realizada presencialmente no dia 23 de junho, das 9h às 12h, no campus Fátima, localizado na Avenida Luciano Carneiro, 345.

Já a prova do teste de nível também será presencial, mas no dia 18 de junho, das 14h às 17h, no mesmo local. A taxa de inscrição é de R$ 85 para ambas as seleções.

Requisitos

Como pré-requisito, o interessado deve ter concluído o ensino fundamental ou cursar o 9° ano do ensino fundamental. Os aprovados na seleção devem realizar matrícula no valor de R$ 160,00, além de quatro mensalidades no valor de R$ 80 cada.