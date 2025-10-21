Candidata a Miss Ipueiras se confunde, comemora antes do resultado e reação viraliza

O concurso de Miss Ipueiras, que aconteceu na noite de domingo (19), repercutiu nas redes sociais após a reação inusitada da candidata Isadora Morais, que achou que havia ganhado a competição e, por um momento, comemorou antecipadamente. Isabelly Chaves foi a escolhida para representar o município no concurso.

No momento do anúncio, o apresentador fala as primeiras sílabas do nome da campeã: "Izabelly Chaves", justamente também as primeira sílabas do nome de Isadora, que, logo que percebeu o engano, saiu das lágrimas de emoção para felicitar a colega de competição Izabelly.

Representatividade

Primeira mulher trans a participar do Miss Ipueiras 2025, Isadora compartilhou o vídeo do momento, agradeceu a torcida e disse que a competição tem um significado muito grande em sua carreira.

Conquistar o 2º lugar me enche de orgulho e gratidão por cada pessoa que torceu, acreditou e fez parte dessa caminhada. Não foi apenas sobre vencer, mas sobre viver algo único e verdadeiro. Isadora Morais Candidata miss Ipueiras

Estagiário sob supervisão de Aline Conde*