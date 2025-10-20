Quem morre em 'Caramelo'? Filme da Netflix revela surpresa final

Aos apaixonados por histórias com pets, o cinema nacional está com uma super estreia. “Caramelo”, chegou à Netflix no último dia 8 de outubro, estrelado por Rafa Vitti, com uma narrativa sobre amizade e superação.

Na trama, Pedro (Vitti) está prestes a realizar o sonho de abrir seu próprio restaurante quando sua vida muda ao adotar Caramelo, um cãozinho que se torna seu companheiro inseparável. A amizade entre os dois cresce a cada cena, até que o protagonista recebe um diagnóstico de tumor cerebral, o que traz novos contornos ao filme.

Se não viu o filme, fuja desse spoiler

O enredo é dramático, mas, ao final, nem Pedro nem Caramelo morrem. Ambos os protagonistas terminam o filme vivíssimos. Em uma longa passagem de tempo, Pedro deixa claro que o diagnóstico da sua doença, felizmente, não se concretizou.

Pedro segue com a vida, cresce profissionalmente e constrói uma família ao lado de Camila (Arianne Botelho). Ainda que a cura completa do tumor não tenha ocorrido, o personagem reflete sobre o significado de estar vivo:

“A cura ainda não veio. Mas o que é a cura, senão estar aqui? Construindo um lar, fazendo planos, tendo sonhos, sempre com você ao meu lado, meu amigo".

Um final de celebração à vida

As cenas finais entregam sequências emocionantes do filme: Pedro e Caramelo à beira-mar, em um gesto simbólico de celebração à vida.

