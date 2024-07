Executiva estadual do PL dissolve diretório de Ipueiras após anúncio de coligação com o PT

O presidente do PL Ceará e deputado estadual, Carmelo Neto, anunciou a dissolução do diretório do partido em Ipueiras, nesta segunda-feira (22), devido à aliança do órgão municipal com o PT local. O movimento ocorre após a divulgação da convenção partidária que oficializará a candidatura de Neném do Cazuza (PSB) à Prefeitura, cuja peça publicitária ostenta as legendas PT, PCdoB, PV, MDB, PRD, Avante, PL e Mobiliza e a imagem de lideranças políticas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Elmano de Freitas, todos do PT.

"Está rolando uma arte de convenção em que o PL e o PT estariam juntos no município de Ipueiras, aqui no Ceará. Quero deixar bem claro: isso não vai acontecer. Onde o PT tiver, o PL vai estar do outro lado. Por isso que eu estou dissolvendo agora a comissão provisória do partido em Ipueiras porque não vamos aceitar PL e PT do mesmo lado. Repito: onde o PT tiver, o PL vai estar do outro lado. Essa é a nossa decisão e se tiver alguma comissão com a pretensão de coligar com o PT, saiba que será dissolvida no dia seguinte", informou Carmelo Neto.

Veja também PontoPoder Convenções partidárias: o que você precisa saber sobre o evento que oficializa candidaturas PontoPoder Justiça Eleitoral do Ceará já aplicou pelo menos R$ 90 mil em multas por propaganda antecipada

Segundo o dirigente, o diretório ipueirense já foi comunicado da decisão. A composição da nova comissão provisória será definida ao longo da semana. O comando do diretório dissolvido não foi localizado pela reportagem.

Eleições em Ipueiras

Neném do Cazuza é representante de um tradicional grupo político da região, que já governou a cidade por alguns mandatos. Ele deve rivalizar nas urnas contra outro nome de grupo tradicional em Ipueiras, o atual prefeito Junior do Titico (Republicanos).

A convenção do pessebista está marcada para o dia 27 de julho, às 19h. Já o adversário oficializará as candidaturas do seu bloco político em 4 de agosto, às 18h.