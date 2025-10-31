Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra Dr. Samuel Boyadjian em preto e branco

PontoPoder

Morre Dr. Samuel Boyadjian, ex-prefeito de Paramoti, aos 83 anos

Médico comandou município do interior do Ceará entre 2013 e 2016

Marcos Moreira 01 de Setembro de 2025
TRE-CE

PontoPoder

Com 9 prefeitos na mira, TRE-CE adia julgamentos envolvendo gestores municipais; saiba quais

Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição

Luana Barros 05 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Paramoti?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Paramoti?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Sede do TRE-CE

PontoPoder

Paramoti é o primeiro município do Ceará a registrar candidatura para as eleições de 2024

Os dados dos candidatos de todos os municípios no País são disponibilizados na plataforma Divulgacand

Bruno Leite 24 de Julho de 2024
PSB, prefeitos, Ceará, MDB, Eudoro Santana

PontoPoder

Dissidentes do MDB, prefeitos de quatro municípios cearenses se filiam ao PSB no mesmo dia

Todos eles eram do MDB, cuja crise vivida há meses foi externalizada recentemente em episódio envolvendo ofensas pessoais

Ingrid Campos 24 de Outubro de 2023
Chiquinho Feitosa e Elmano, Republicanos, Convenção

PontoPoder

Sob novo comando, Republicanos tenta se fortalecer na base do Governo e busca prefeituras para 2024

Lideranças e parlamentares do PT, PDT, MDB, PSD, PSDB e Cidadania prestigiaram convenção do Republicanos

Alessandra Castro 19 de Maio de 2023
Tremores de terra em Paramoti e Beberibe

Região

Tremores de terra são registrados em Paramoti e Beberibe

Não há informações de que a população local tenha sentido o abalo provocado pelo evento

Redação 12 de Maio de 2021
Tremores de terra

Região

Tremores de terra são registrados em Paramoti e Chorozinho

A população relatou ter ouvido um estrondo no momento do tremor; as cidades são monitoradas

Honório Barbosa 27 de Janeiro de 2021
