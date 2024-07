Paramoti é o primeiro município do Ceará a registrar candidatura para as eleições de 2024

A cidade de Paramoti, no Sertão de Canindé, foi a primeira do Ceará a ter registros de candidatura para prefeito e vereadores junto a Justiça Eleitoral. A formalização das candidaturas foram disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na plataforma Divulgacand nesta semana.

O sistema em questão é utilizado para a publicização de candidaturas e para a prestação de contas eleitorais de partidos e candidatos de todo o País. Assim, é possível consultar pela plataforma o quantitativo de postulantes e também a situação de cada um deles.

O acesso à ferramenta do TSE é aberto ao público geral, sem a necessidade de realizar um cadastro prévio ou autenticação de usuário.

O eleitor pode, por meio do Divulgacand, saber informações sobre outras eleições, os dados biográficos de cada político que irá concorrer ou concorreu nos pleitos anteriores, além de obter dados acerca dos valores disponíveis para campanha, o que foi gasto na campanha ou até mesmo quem doou volumes financeiros.

Além de Paramoti, Jaguaribara e Russas também já possuem, nesta quarta, registros de candidaturas para o pleito municipal que acontecerá em outubro. Entretanto, diferentemente da primeira cidade, as demais só registraram candidaturas de postulantes ao Legislativo municipal até agora.

As agremiações têm realizado convenções partidárias desde o último sábado (20), para que os pré-candidatos sejam confirmados como nomes no pleito que se aproxima. O prazo para a realização desses encontros vai até 15 de agosto, um dia antes do início da campanha.