Lula volta a Fortaleza em agosto para agenda do governo e convenção de Evandro Leitão

O presidente Lula voltará ao Ceará no próximo dia 2 de agosto para sua quarta visita ao Estado somente neste ano de 2024.

O petista estará em Fortaleza para uma agenda administrativa e outra eleitoral, conforme apurou esta coluna, com exclusividade.

Programa de Educação

O compromisso do Governo Federal no Ceará será a ampliação do Programa Pé-de-Meia, que concede uma poupança aos estudantes do ensino médio. A política pública é tocada pelo Ministério da Educação, que tem a frente o ministro Camilo Santana (PT).

Em abril passado, Camilo e Lula anunciaram uma ampliação do programa para atender a todos os jovens de famílias inscritas no CadÚnico, desde que estejam matriculados no ensino médio público. Cerca de 1,2 milhão de estudantes devem ser contemplados, o que amplia o número de beneficiários para 3,7 milhões.

Convenção do PT em Fortaleza

Conforme apurou esta Coluna, o segundo compromisso de Lula é a participação na convenção partidária que lançará o nome de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza pelo PT.

Nos últimos dias, aliados do governo federal como PDT e União Brasil, que têm candidatos em Fortaleza, fizeram apelos para que o presidente ficasse de fora da campanha na Capital cearense, mas a Cidade é prioridade para o partido e a vinda do presidente confirma análises desta Coluna sobre a estratégia eleitoral do PT.

Nos últimos dias, Lula participou da convenção partidária que lançou Guilherme Boulos à Prefeitura de são Paulo. Apesar de filiado ao Psol, Boulos é a aposta petista para tentar desbancar o bolsonarismo que comanda governo do Estado e Prefeitura da Capital Paulista.

Alinhamento com Camilo Santana

Nesta semana, Lula bateu o martelo sobre a participação direta na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O evento deverá acontecer no dia 3 de agosto, fim do prazo para as convenções partidárias.