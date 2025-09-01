Morre Dr. Samuel Boyadjian, ex-prefeito de Paramoti, aos 83 anos
Médico comandou município do interior do Ceará entre 2013 e 2016
Ex-prefeito de Paramoti e médico, Dr. Samuel Boyadjian morreu aos 83 anos, neste domingo (31). O falecimento foi confirmado pela Prefeitura da cidade do interior do Ceará, mas a causa do óbito não foi divulgada.
Dr. Samuel Boyadjian foi prefeito de Paramoti, no Sertão de Canindé, entre 2013 e 2016, após ser eleito pelo PSDB em 2012, com 4.610 votos (55%). À época, o político tinha como vice-prefeita Telvânia Braz Barreto, atual chefe do Executivo da cidade.
“Dr. Samuel Boyadjian exerceu com dignidade e responsabilidade a missão de gestor público, deixando um legado de trabalho, ética e compromisso com o bem comum. Sua atuação firme, sempre voltada ao desenvolvimento de Paramoti e ao cuidado com a população, especialmente nas áreas da saúde e da inclusão social, será lembrada com respeito e gratidão por todos os paramotienses”, declarou a prefeita Telvânia Braz Barreto, em nota divulgada nas redes sociais.
Em nota de pesar, a Prefeitura de Paramoti lamentou o falecimento do ex-prefeito. A gestão também decretou luto oficial de três dias, em “reconhecimento à relevância de sua trajetória e à memória de seus feitos” em prol da cidade.
Conforme nota de falecimento divulgada pela família, o velório ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), em Fortaleza. Em seguida, o corpo será cremado.
