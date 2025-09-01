Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Morre Dr. Samuel Boyadjian, ex-prefeito de Paramoti, aos 83 anos

Médico comandou município do interior do Ceará entre 2013 e 2016

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 13:01)
PontoPoder
Foto mostra Dr. Samuel Boyadjian em preto e branco
Legenda: Dr. Samuel Boyadjian era médico e foi prefeito de Paramoti entre 2013 e 2016
Foto: Reprodução

Ex-prefeito de Paramoti e médico, Dr. Samuel Boyadjian morreu aos 83 anos, neste domingo (31). O falecimento foi confirmado pela Prefeitura da cidade do interior do Ceará, mas a causa do óbito não foi divulgada. 

Dr. Samuel Boyadjian foi prefeito de Paramoti, no Sertão de Canindé, entre 2013 e 2016, após ser eleito pelo PSDB em 2012, com 4.610 votos (55%). À época, o político tinha como vice-prefeita Telvânia Braz Barreto, atual chefe do Executivo da cidade. 

“Dr. Samuel Boyadjian exerceu com dignidade e responsabilidade a missão de gestor público, deixando um legado de trabalho, ética e compromisso com o bem comum. Sua atuação firme, sempre voltada ao desenvolvimento de Paramoti e ao cuidado com a população, especialmente nas áreas da saúde e da inclusão social, será lembrada com respeito e gratidão por todos os paramotienses”, declarou a prefeita Telvânia Braz Barreto, em nota divulgada nas redes sociais. 

Veja também

teaser image
Ceará

Morre jornalista Júlia Ionele, aos 31 anos, em decorrência de um câncer

teaser image
PontoPoder

Paramoti é o primeiro município do Ceará a registrar candidatura para as eleições de 2024

Em nota de pesar, a Prefeitura de Paramoti lamentou o falecimento do ex-prefeito. A gestão também decretou luto oficial de três dias, em “reconhecimento à relevância de sua trajetória e à memória de seus feitos” em prol da cidade. 

Conforme nota de falecimento divulgada pela família, o velório ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), em Fortaleza. Em seguida, o corpo será cremado.

> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto mostra Dr. Samuel Boyadjian em preto e branco
PontoPoder

Morre Dr. Samuel Boyadjian, ex-prefeito de Paramoti, aos 83 anos

Médico comandou município do interior do Ceará entre 2013 e 2016

Marcos Moreira
Há 35 minutos
Duas pessoas seguram um cão e um gato siamês
PontoPoder

Brasil pode ter 'Estatuto dos Cães e Gatos' para definir direitos de pets e deveres de tutores

Texto em análise no Senado busca transformar em lei direitos básicos de cães e gatos, após tragédia climática expor abandono de animais

Beatriz Matos, de Brasília
01 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro sentado em frente a Alexandre de Moraes
PontoPoder

Entenda o passo a passo de como o STF julgará Bolsonaro

Julgamento começa nesta terça-feira (2), com oito sessões distribuídas até o dia 12 de setembro

Gabriela Custódio
01 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Membros do PDT apostam que impasse sobre permanência de Ciro no partido vai até 2026

De volta à aliança com o PT, o partido que se reorganizar para o próximo pleito, mas a permanência do ex-ministro gera impasse

Inácio Aguiar
01 de Setembro de 2025
Ilustração mostra a ex-deputada estadual Maria Luiza Fontenele em uma cadeira com calças compridas ao fundo
PontoPoder

Baú da Política: como uma deputada entrou de calça comprida na Alece e desafiou norma para mulheres

Antes de ser prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele levou histórico de “transgressões” à Assembleia Legislativa e motivou mudanças

Marcos Moreira
31 de Agosto de 2025
Ciro Gomes no aniversário do Roberto Cláudio em Capistrano
Wagner Mendes

Ciro Gomes será candidato ao Governo ou está blefando?

O ex-ministro não acertou filiação nem bateu martelo sobre candidatura

Wagner Mendes
31 de Agosto de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante sessão da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Retorno de sessão presencial obrigatória na Alece tem concentração de votações e desafio de quórum

Desde o início de agosto, os deputados precisam ir até o Plenário 13 de Maio para participar das sessões às quartas, sendo vetado o modelo de presença virtual

Marcos Moreira
31 de Agosto de 2025
Professor ministrando aula em uma escola do estado do Ceará
PontoPoder

4ª parcela dos precatórios do Fundef é paga a 50 mil professores do Ceará, anuncia Elmano

O pagamento estava previsto para o dia 1º de setembro, conforme comunicado do governador, no dia 7 de agosto deste ano

Bergson Araujo Costa
30 de Agosto de 2025
Lula supostamente se referiu ao vídeo de Nikolas Ferreira onde o deputado afirmou que o governo iria taxar o pix
PontoPoder

Nikolas Ferreira afirma que vai processar Lula por difamação após presidente o associar ao PCC

Lula disse em entrevista, sem citar nomes, que um deputado atrapalhou a investigação de empresas que beneficiam a facção

Redação
30 de Agosto de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Moraes impõe vistoria em carros que saem da casa de Bolsonaro e amplia monitoramento na área externa

As vistorias, pela nova determinação do ministro, também serão feitas pela Polícia Penal do Distrito Federal

Redação
30 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

PEC da Blindagem é tentativa de legalizar a impunidade parlamentar

Proposta, em debate no Congresso, é precedente perigoso. Uma medida inaceitável

Inácio Aguiar
30 de Agosto de 2025
Mulher sorridente, de cabelos castanhos soltos e lisos, veste camisa roxa e brincos dourados. Ela está em ambiente interno com sofás verdes e câmeras ao fundo, aparentando estar em entrevista ou conversa descontraída.
PontoPoder

Deniza Gurgel: 'A moda constrói memória na cabeça do eleitor, e o político precisa ser lembrado'

A jornalista e pesquisadora de imagem política fala sobre a importância cada vez maior da moda nas estratégias políticas

Luana Barros
30 de Agosto de 2025
Bolsonaro e Wagner acompanhados de aliados no Ceará na Marcha para Jesus
PontoPoder

Wagner: ‘Não acredito que alguém da família Bolsonaro esteja na chapa para presidente’ em 2026

O dirigente do União Brasil foi o convidado da live do PontoPoder dessa quinta-feira (28)

Igor Cavalcante
30 de Agosto de 2025
Marcos do Val
PontoPoder

Ministro Alexandre de Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val

Moraes também revogou outras medidas cautelares determinadas contra o parlamentar, como bloqueio de contas bancárias e chaves Pix

Redação e Agência Brasil
29 de Agosto de 2025
Imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre PGR afirma ser contra presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro
PontoPoder

PGR afirma ser contra presença de policiais dentro da residência de Jair Bolsonaro

Declaração foi compartilhada nesta sexta-feira (29)

Redação
29 de Agosto de 2025
Capitão Wagner sentado, com camisa branca, durante entrevista para o PontoPoder
PontoPoder

Capitão Wagner defende união da direita em 2026 e cita embates com aliados: ‘Deixam feridas abertas'

O presidente do União Brasil foi o convidado da live do PontoPoder dessa quinta-feira (28)

Igor Cavalcante
29 de Agosto de 2025
Bebeto discursa segurando um microfone. Ele veste uma camiseta amarela
PontoPoder

TRE-CE mantém cassação de Bebeto Queiroz e determina novas eleições em Choró

Agora cassado, o prefeito eleito de Choró está foragido desde o ano passado

Igor Cavalcante
29 de Agosto de 2025
Capitão Wagner durante entrevista ao PontoPoder. Ele observa os entrevistadores com um leve sorriso no rosto
PontoPoder

Capitão Wagner rebate Cid: ‘Não se via do meu lado, mas veio conversar para vir para o União Brasil’

Capitão Wagner foi o convidado da live do PontoPoder dessa quinta-feira (28)

Igor Cavalcante
29 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Pai de André Fernandes diz que melhor cenário para oposição é 'apoiar Ciro' e defende diálogo

Segundo o deputado estadual, o próprio Bolsonaro já declarou a ele que no Ceará "missão é derrotar o PT"

Inácio Aguiar
29 de Agosto de 2025
Foto de Inspetor Alberto, vereador de Fortaleza
PontoPoder

Investigação envolvendo acusações do Inspetor Alberto contra o PT entra na reta final; entenda

As informações são do presidente do Conselho de Ética da Câmara de Fortaleza, o vereador Professor Enilson (Cidadania)

Bruno Leite
29 de Agosto de 2025