Morre jornalista Júlia Ionele, aos 31 anos, em decorrência de um câncer

O velório ocorre neste domingo, a partir das 21h

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Mulher sorridente posa em frente a uma fonte no Jardim do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Ela veste top preto, calça jeans de cintura alta com cinto preto e fivela dourada, e carrega uma bolsa de alça no ombro. Ao fundo, há fileiras de jatos d'água, esculturas de leões, árvores, palmeiras e prédios altos ao longe. O céu está nublado e há visitantes passeando no local.
Legenda: Júlia Ionele passava por um tratamento de câncer.
Foto: Reprodução/Instagram

A jornalista cearense Júlia Ionele, de 31 anos, morreu neste domingo (31), após um difícil tratamento contra um câncer, que já durava mais de um ano. 

A comunicadora é autora do livro "Cine Nazaré: um cinema vivo", publicado em 2020, sobre o último cinema de bairro ativo de Fortaleza.

Legenda: Jornalista Julia Ionele e o proprietário do Cine Nazaré, Raimundo Carneiro de Araújo, o seu Vavá, conversam sobre o equipamento: décadas de ressonância da sétima arte
Foto: Filipe Pereira

Ela atuou na TV Diário, do Sistema Verdes Mares, e também na assessoria de diversos parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e, mais recentemente, no Senado Federal. Na comunicação política, Ionele ainda trabalhou na assessoria de comunicação da senadora Augusta Brito e integrou equipes de campanhas eleitorais, entre elas a da atual vice-governadora do Estado, Jade Romero. 

Veja também

teaser image
Ceará

IBGE consolida Fortaleza como 4ª maior capital do Brasil; veja população de cada cidade do CE

teaser image
Ceará

Santa Casa de Sobral é o primeiro hospital do Ceará que vai trocar dívidas por atendimentos no SUS

Em reconhecimento a seu trabalho, recebeu homenagens póstumas de autoridades como o governador Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito, a vice-governadora Jade Romero, além de secretários estaduais e prefeitos, como o de Caucaia, Naumi Amorim.

"Ainda sem acreditar que não teremos mais sua energia e vontade de viver, Julinha. Nos despedimos com o coração triste pela sua partida precoce, mesmo depois de lutar tanto. Muito obrigada pela sua força e coragem nesse mundo. Que Deus conforte toda a família, amigos e a todos que te admiram. Cuida da gente aí!", publicou Jade Romero.

"Perdemos Júlia Ionele, uma jovem jornalista, cheia de sonhos e de vida, que lutou com uma coragem admirável contra o câncer por mais de um ano. Júlia não se entregou e enfrentou cada dia com força e esperança, mostrando a todos nós o verdadeiro significado de resistir. É difícil aceitar que alguém tão jovem, com tanto para viver, seja levada tão cedo", lamentou, ainda, Augusta Brito.

O velório acontecerá na funerária Anjo da guarda, localizada na avenida Jovita Feitosa, a partir das 21h deste domingo (31).

