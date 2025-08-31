Morre jornalista Júlia Ionele, aos 31 anos, em decorrência de um câncer

A jornalista cearense Júlia Ionele, de 31 anos, morreu neste domingo (31), após um difícil tratamento contra um câncer, que já durava mais de um ano.

A comunicadora é autora do livro "Cine Nazaré: um cinema vivo", publicado em 2020, sobre o último cinema de bairro ativo de Fortaleza.

Legenda: Jornalista Julia Ionele e o proprietário do Cine Nazaré, Raimundo Carneiro de Araújo, o seu Vavá, conversam sobre o equipamento: décadas de ressonância da sétima arte Foto: Filipe Pereira

Ela atuou na TV Diário, do Sistema Verdes Mares, e também na assessoria de diversos parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e, mais recentemente, no Senado Federal. Na comunicação política, Ionele ainda trabalhou na assessoria de comunicação da senadora Augusta Brito e integrou equipes de campanhas eleitorais, entre elas a da atual vice-governadora do Estado, Jade Romero.

Em reconhecimento a seu trabalho, recebeu homenagens póstumas de autoridades como o governador Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito, a vice-governadora Jade Romero, além de secretários estaduais e prefeitos, como o de Caucaia, Naumi Amorim.

"Ainda sem acreditar que não teremos mais sua energia e vontade de viver, Julinha. Nos despedimos com o coração triste pela sua partida precoce, mesmo depois de lutar tanto. Muito obrigada pela sua força e coragem nesse mundo. Que Deus conforte toda a família, amigos e a todos que te admiram. Cuida da gente aí!", publicou Jade Romero.

"Perdemos Júlia Ionele, uma jovem jornalista, cheia de sonhos e de vida, que lutou com uma coragem admirável contra o câncer por mais de um ano. Júlia não se entregou e enfrentou cada dia com força e esperança, mostrando a todos nós o verdadeiro significado de resistir. É difícil aceitar que alguém tão jovem, com tanto para viver, seja levada tão cedo", lamentou, ainda, Augusta Brito.

O velório acontecerá na funerária Anjo da guarda, localizada na avenida Jovita Feitosa, a partir das 21h deste domingo (31).