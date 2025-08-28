IBGE consolida Fortaleza como 4ª maior capital do Brasil; veja população de cada cidade do CE

O Ceará tem uma população estimada em 9,2 milhões de pessoas, segundo as Estimativas da População, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). O órgão também consolida Fortaleza como a quarta maior capital e cidade do Brasil.

A pesquisa apresenta o contingente populacional e a taxa de crescimento de todos os municípios do país para 2025. A data de referência para o cálculo foi o dia 1º de julho deste ano.

Ao todo, foram estimados 9.268.836 habitantes no Ceará, número superior aos 8.794.957 contabilizados no Censo Demográfico de 2022. Ou seja, uma diferença de 473.879 pessoas.

Em Fortaleza, foram 2.578.483, quase 150 mil a mais do que os 2.428.678 aferidos no último Censo. A capital cearense fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e mantém-se levemente à frente de Salvador (que tem 14 mil moradores a menos).

Por que os dados são diferentes?

Enquanto o Censo faz uma abordagem porta a porta, as populações dos municípios são estimadas por um método matemático.

Para isso, utiliza como principais parâmetros a tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas entre os dois últimos Censos Demográficos (2010 e 2022) e a projeção populacional do Estado.

As estimativas municipais de população também levam em consideração alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2022.

Uma vez estimadas as populações municipais, o total da população de cada Unidade da Federação é obtido pela soma da população dos municípios que a compõem.

Veja a situação em cada cidade do Ceará:

10 maiores Estados do Brasil

São Paulo - 46.081.801 Minas Gerais - 21.393.441 Rio de Janeiro - 17.223.547 Bahia - 14.870.907 Paraná - 11.890.517 Rio Grande do Sul - 11.233.263 Pernambuco - 9.562.007 Ceará - 9.268.836 Pará - 8.711.196 Santa Catarina - 8.187.029

10 maiores cidades do Brasil

São Paulo - 11.904.961 Rio de Janeiro - 6.730.729 Brasília - 2.996.899 Fortaleza - 2.578.483 Salvador - 2.564.204 Belo Horizonte - 2.415.872 Manaus - 2.303.732 Curitiba - 1.830.795 Recife - 1.588.376 Goiânia - 1.503.256

Maiores cidades do Ceará

Segundo o estudo do IBGE, o Ceará tem 9 municípios com mais de 100 mil pessoas, dos quais a capital é o mais populoso. Ao todo, 4,2 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 45,5% do total do Estado.

Ela é seguida por Caucaia (378 mil) e Juazeiro do Norte (305 mil). Completam o ranking Maracanaú (251 mil) e Sobral (216 mil).

Fortaleza - 2.578.483

Caucaia - 378.406

Juazeiro do Norte - 305.531

Maracanaú - 251.613

Sobral - 216.519

Crato - 139.027

Itapipoca - 138.978

Maranguape - 108.622

Iguatu - 102.588

Quixadá - 88.846

Menores cidades do Ceará

Por outro lado, entre os municípios menos populosos, há quatro com população inferior a 6 mil. São eles: Granjeiro, com 4.955 habitantes, São João do Jaguaribe, com 5.683 habitantes, Baixio, com 5.821 habitantes, e Guaramiranga, com 5.826 habitantes.

Altaneira - 6.974

Umari - 6.963

General Sampaio - 6.929

Ereré - 6.381

Pacujá - 6.348

Potiretama - 6.128

Guaramiranga - 5.826

Baixio - 5.821

São João do Jaguaribe - 5.683

Granjeiro - 4.955

Para que servem as estimativas?

As Estimativas do IBGE são um dos principais parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos no período entre Censos Demográficos.

Apesar dos grandes números, a tendência de crescimento da população brasileira é cada vez menor, segundo o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022”, avalia. Dos 5.571 municípios do país, 2.079 (37,3%) apresentaram redução populacional. Quase metade dos municípios com até 20 mil habitantes também reduziram sua população.

Diferença entre Censos e Estimativas

Questionado pelo Diário do Nordeste sobre as discrepâncias entre a contagem do Censo e as novas projeções, o IBGE esclareceu que:

Os Censos tem como objetivos:

Enumeração da população através da coleta de questionários

Fornecem um retrato amplo da sociedade

Retratam a realidade socioeconômica

Fornecem a população com grande detalhamento

Níveis geográficos pequenos

Características da população

Principal insumo para as projeções e estimativas

Periodicidade decenal (a cada 10 anos)

Por sua vez, as Projeções e estimativas populacionais: