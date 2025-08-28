Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

IBGE consolida Fortaleza como 4ª maior capital do Brasil; veja população de cada cidade do CE

Órgão publicou novas estimativas para a população em 2025 nesta quinta-feira (28)

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 11:15)
Ceará
Vista da cidade de Fortaleza com lente olho de peixe, mostrando centenas de casas e prédios até a linha do horizonte que acaba num céu azul
Legenda: Capital cearense permanece à frente de Salvador como principal cidade do Nordeste
Foto: Fabiane de Paula

O Ceará tem uma população estimada em 9,2 milhões de pessoas, segundo as Estimativas da População, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). O órgão também consolida Fortaleza como a quarta maior capital e cidade do Brasil.

A pesquisa apresenta o contingente populacional e a taxa de crescimento de todos os municípios do país para 2025. A data de referência para o cálculo foi o dia 1º de julho deste ano.

Ao todo, foram estimados 9.268.836 habitantes no Ceará, número superior aos 8.794.957 contabilizados no Censo Demográfico de 2022. Ou seja, uma diferença de 473.879 pessoas. 

Em Fortaleza, foram 2.578.483, quase 150 mil a mais do que os 2.428.678 aferidos no último Censo. A capital cearense fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e mantém-se levemente à frente de Salvador (que tem 14 mil moradores a menos).

Veja também

teaser image
Ceará

Reordenamento da Beira-Mar inclui assessorias de corrida e Prefeitura quer sugerir outros espaços

teaser image
Ceará

Prefeitura propõe ‘Zeis de reparação’ para enfrentar problemas em conjuntos habitacionais; entenda

Por que os dados são diferentes?

Enquanto o Censo faz uma abordagem porta a porta, as populações dos municípios são estimadas por um método matemático. 

Para isso, utiliza como principais parâmetros a tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas entre os dois últimos Censos Demográficos (2010 e 2022) e a projeção populacional do Estado.

As estimativas municipais de população também levam em consideração alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2022.

Uma vez estimadas as populações municipais, o total da população de cada Unidade da Federação é obtido pela soma da população dos municípios que a compõem.

Veja a situação em cada cidade do Ceará:

10 maiores Estados do Brasil

  1. São Paulo - 46.081.801
  2. Minas Gerais - 21.393.441
  3. Rio de Janeiro - 17.223.547
  4. Bahia - 14.870.907
  5. Paraná - 11.890.517
  6. Rio Grande do Sul - 11.233.263
  7. Pernambuco - 9.562.007
  8. Ceará - 9.268.836
  9. Pará - 8.711.196
  10. Santa Catarina - 8.187.029

10 maiores cidades do Brasil

  1. São Paulo - 11.904.961
  2. Rio de Janeiro - 6.730.729
  3. Brasília - 2.996.899
  4. Fortaleza - 2.578.483
  5. Salvador - 2.564.204
  6. Belo Horizonte - 2.415.872
  7. Manaus - 2.303.732
  8. Curitiba - 1.830.795
  9. Recife - 1.588.376
  10. Goiânia - 1.503.256

Maiores cidades do Ceará

Segundo o estudo do IBGE, o Ceará tem 9 municípios com mais de 100 mil pessoas, dos quais a capital é o mais populoso. Ao todo, 4,2 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 45,5% do total do Estado. 

Ela é seguida por Caucaia (378 mil) e Juazeiro do Norte (305 mil). Completam o ranking Maracanaú (251 mil) e Sobral (216 mil).

  • Fortaleza - 2.578.483
  • Caucaia - 378.406
  • Juazeiro do Norte - 305.531
  • Maracanaú - 251.613
  • Sobral - 216.519
  • Crato - 139.027
  • Itapipoca - 138.978
  • Maranguape - 108.622
  • Iguatu - 102.588
  • Quixadá - 88.846

Menores cidades do Ceará

Por outro lado, entre os municípios menos populosos, há quatro com população inferior a 6 mil. São eles: Granjeiro, com 4.955 habitantes, São João do Jaguaribe, com 5.683 habitantes, Baixio, com 5.821 habitantes, e Guaramiranga, com 5.826 habitantes.

  • Altaneira - 6.974
  • Umari - 6.963
  • General Sampaio - 6.929
  • Ereré - 6.381
  • Pacujá - 6.348
  • Potiretama - 6.128
  • Guaramiranga - 5.826
  • Baixio - 5.821
  • São João do Jaguaribe - 5.683
  • Granjeiro - 4.955

Para que servem as estimativas?

As Estimativas do IBGE são um dos principais parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos no período entre Censos Demográficos. 

Apesar dos grandes números, a tendência de crescimento da população brasileira é cada vez menor, segundo o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022”, avalia. Dos 5.571 municípios do país, 2.079 (37,3%) apresentaram redução populacional. Quase metade dos municípios com até 20 mil habitantes também reduziram sua população.

Diferença entre Censos e Estimativas

Questionado pelo Diário do Nordeste sobre as discrepâncias entre a contagem do Censo e as novas projeções, o IBGE esclareceu que:

Os Censos tem como objetivos:

  • Enumeração da população através da coleta de questionários 
  • Fornecem um retrato amplo da sociedade 
  • Retratam a realidade socioeconômica 
  • Fornecem a população com grande detalhamento 
  • Níveis geográficos pequenos 
  • Características da população 
  • Principal insumo para as projeções e estimativas 
  • Periodicidade decenal (a cada 10 anos)

Por sua vez, as Projeções e estimativas populacionais:

  • Utilizam dados do Censo Demográfico 
  • Fornecem projeções futuras 
  • Cobrem períodos intercensitários 
  • Subsidiam o planejamento de políticas públicas 
  • Auxiliam no planejamento do Censo e do monitoramento da coleta

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Vista da cidade de Fortaleza com lente olho de peixe, mostrando centenas de casas e prédios até a linha do horizonte que acaba num céu azul
Ceará

IBGE consolida Fortaleza como 4ª maior capital do Brasil; veja população de cada cidade do CE

Órgão publicou novas estimativas para a população em 2025 nesta quinta-feira (28)

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Elmano de Freitas em reunião com Apeoc
Ceará

Professores do Ceará recebem 4ª parcela dos precatórios do Fundef a partir de 1º de setembro

Conforme anúncio realizado na semana passada, no total, serão pagos R$ 283,8 milhões

João Lima Neto e Luana Severo
Há 1 hora
Ceará

Prefeitura propõe ‘Zeis de reparação’ para enfrentar problemas em conjuntos habitacionais; entenda

Proposta tem como foco os residenciais na periferia de Fortaleza com grandes populações como o Cidade Jardim, o José Euclides e o Alameda das Palmeiras

Thatiany Nascimento
Há 2 horas
Eusébio ganha seu 1º condomínio Smart na chamada “Aldeota do Eusébio”
Ceará

Eusébio ganha seu 1º condomínio Smart na chamada “Aldeota do Eusébio”

Empreendimento une tecnologia, inovação, sustentabilidade e lazer, em bairro com alto potencial de valorização no Eusébio

Agência de Conteúdo DN
28 de Agosto de 2025
Acal Home Center realiza plantão com ofertas exclusivas em Fortaleza
Ceará

Acal Home Center realiza plantão com ofertas exclusivas em Fortaleza

Evento acontece no dia 29 de agosto e reúne descontos em itens de construção, reforma e climatização, com atendimento ampliado e frete grátis

Agência de Conteúdo DN
28 de Agosto de 2025
Corredoras na ciclofaixa compartilhada da Beira-Mar de Fortaleza
Ceará

Reordenamento da Beira-Mar inclui assessorias de corrida e Prefeitura quer sugerir outros espaços

Um ponto de discussão no uso da orla por corredores é o descumprimento das regras na ciclofaixa compartilhada com ciclistas

Gabriela Custódio
28 de Agosto de 2025
Mulher em situação de rua é vista comendo em lixeira na Beira-Mar de Fortaleza
Ceará

Mulher em situação de rua é vista comendo em lixeira na Beira-Mar de Fortaleza

A cena ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), em meio a corredores e ciclistas

Redação
27 de Agosto de 2025
Foto mostra a entrada do Hospital Infantil Filantrópico Sopai, em Fortaleza, com a placa de emergência visível. Vários carros estão estacionados em frente e algumas pessoas aguardam do lado de fora do prédio.
Ceará

14 crianças e adolescentes de abrigos ou abandonadas poderiam ter alta, mas moram em hospital do CE

Sujeitos a prejuízos sociais e emocionais, pacientes têm situação complexa discutida pelo sistema de proteção

Nicolas Paulino
27 de Agosto de 2025
Colagem mostra Demolição do Instituto Cai Cai Balão pelo Prefeitura, no Pirambu, ilustrando fala de Evandro Leitão afirmando que está em busca de novo terreno
Ceará

Após Prefeitura demolir Instituto Cai Cai Balão, Evandro diz que busca novo terreno para sede

A estrutura foi retirada da orla do Pirambu durante uma ação da Agefis

Carol Melo
27 de Agosto de 2025
Ford Crasa lança “Compare e Compre” e convida a testar a nova Ranger em Fortaleza
Ceará

Ford Crasa lança “Compare e Compre” e convida a testar a nova Ranger em Fortaleza

Ação convida proprietários de S10 e Hilux para test drive com direito a presente premium e até 100% da Tabela FIPE na troca

Agência de Conteúdo DN
27 de Agosto de 2025
Terra de Sabidos

Filha de pedreiro e dona de casa da zona rural da menor cidade do CE é aprovada em Medicina na UFCA

Thatiany Nascimento
27 de Agosto de 2025
Vista aérea de trecho da beira-mar de Fortaleza
Ceará

Vendedores mapeados e patinetes proibidos: o que pode mudar com o ordenamento da Beira-Mar de Fortaleza

O titular da Secretaria Regional 2, Márcio Martins, já afirmou que não há espaço para todos os mais de 1,7 mil permissionários que atuam na orla

Gabriela Custódio
27 de Agosto de 2025
Vista aérea de trecho da avenida Dom Luis, em fortaleza
Ceará

Inspirada na Avenida Paulista, Fortaleza estuda fechar via para veículos em dias especiais

A exemplo da via de São Paulo, rua de Fortaleza terá fluxo de carros interrompido para utilização do espaço por pedestres e ciclistas

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio
26 de Agosto de 2025
Montagem de fotos mostra a sala lilás à esquerda e a enfermeira Clarissa Costa à direita
Ceará

HGF cria sala de proteção a vítimas de violência e batiza com nome de enfermeira morta em Fortaleza

O espaço dedicado à Clarissa Costa Gomes, vítima de feminicídio, tem acolhimento multidisciplinar

Luana Severo
26 de Agosto de 2025
Ceará

Proteger ruínas, criar réplica ou interditar: o que pode ser feito com a Ponte Velha de Fortaleza

O bem, de valor afetivo e histórico e ligado diretamente ao primeiro porto da Capital, voltou a ter seu destino em discussão

Thatiany Nascimento
26 de Agosto de 2025
Foto mostra a solenidade de posse dos concursados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Fortaleza, com autoridades e novos servidores no palco. Uma mulher assina um documento no centro, enquanto os demais aplaudem e a plateia registra o momento.
Ceará

178 profissionais empossados para rede de saúde mental de Fortaleza começam a atuar em setembro

Medida faz parte de reestruturação de equipamentos públicos da capital

Clarice Nascimento e Nicolas Paulino
26 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, agentes da Agefis e, à direita, trato atuando na remoção de barracas irregulares na orla do pirambu em Fortaleza no dia 26 de agosto de 2025.
Ceará

Barracas irregulares instaladas no calçadão e na orla do Pirambu são removidas pela Prefeitura

Com auxílio de máquinas, agentes retiram estruturas na manhã desta terça-feira (26)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
Detran-CE lança plataforma digital para transferência de veículos
Ceará

Detran-CE lança plataforma digital para transferência de veículos

Novo sistema digital reduz tempo de espera e garante mais praticidade, segurança e economia aos motoristas cearenses

Agência de Conteúdo DN
26 de Agosto de 2025
Últimos dias: Unifor oferece até 40% de desconto em matrículas para o semestre 2025.2
Ceará

Últimos dias: Unifor oferece até 40% de desconto em matrículas para o semestre 2025.2

Os interessados contam com diversas opções de ingresso na instituição

Agência de Conteúdo DN
26 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, a técnica de enfermagem Cleide Costa e, à direita, o momento em que o carro em que ela estava colide contra poste e muro e causa a morte dela na zona rural de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, no Interior do Ceará
Ceará

Técnica de enfermagem morre após veículo colidir em poste e muro em Tianguá

Ela e o companheiro retornavam de uma festa no município vizinho quando aconteceu o sinistro de trânsito

Carol Melo
25 de Agosto de 2025