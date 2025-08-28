IBGE consolida Fortaleza como 4ª maior capital do Brasil; veja população de cada cidade do CE
Órgão publicou novas estimativas para a população em 2025 nesta quinta-feira (28)
O Ceará tem uma população estimada em 9,2 milhões de pessoas, segundo as Estimativas da População, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). O órgão também consolida Fortaleza como a quarta maior capital e cidade do Brasil.
A pesquisa apresenta o contingente populacional e a taxa de crescimento de todos os municípios do país para 2025. A data de referência para o cálculo foi o dia 1º de julho deste ano.
Ao todo, foram estimados 9.268.836 habitantes no Ceará, número superior aos 8.794.957 contabilizados no Censo Demográfico de 2022. Ou seja, uma diferença de 473.879 pessoas.
Em Fortaleza, foram 2.578.483, quase 150 mil a mais do que os 2.428.678 aferidos no último Censo. A capital cearense fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e mantém-se levemente à frente de Salvador (que tem 14 mil moradores a menos).
Veja também
Por que os dados são diferentes?
Enquanto o Censo faz uma abordagem porta a porta, as populações dos municípios são estimadas por um método matemático.
Para isso, utiliza como principais parâmetros a tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas entre os dois últimos Censos Demográficos (2010 e 2022) e a projeção populacional do Estado.
As estimativas municipais de população também levam em consideração alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2022.
Uma vez estimadas as populações municipais, o total da população de cada Unidade da Federação é obtido pela soma da população dos municípios que a compõem.
Veja a situação em cada cidade do Ceará:
10 maiores Estados do Brasil
- São Paulo - 46.081.801
- Minas Gerais - 21.393.441
- Rio de Janeiro - 17.223.547
- Bahia - 14.870.907
- Paraná - 11.890.517
- Rio Grande do Sul - 11.233.263
- Pernambuco - 9.562.007
- Ceará - 9.268.836
- Pará - 8.711.196
- Santa Catarina - 8.187.029
10 maiores cidades do Brasil
- São Paulo - 11.904.961
- Rio de Janeiro - 6.730.729
- Brasília - 2.996.899
- Fortaleza - 2.578.483
- Salvador - 2.564.204
- Belo Horizonte - 2.415.872
- Manaus - 2.303.732
- Curitiba - 1.830.795
- Recife - 1.588.376
- Goiânia - 1.503.256
Maiores cidades do Ceará
Segundo o estudo do IBGE, o Ceará tem 9 municípios com mais de 100 mil pessoas, dos quais a capital é o mais populoso. Ao todo, 4,2 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 45,5% do total do Estado.
Ela é seguida por Caucaia (378 mil) e Juazeiro do Norte (305 mil). Completam o ranking Maracanaú (251 mil) e Sobral (216 mil).
- Fortaleza - 2.578.483
- Caucaia - 378.406
- Juazeiro do Norte - 305.531
- Maracanaú - 251.613
- Sobral - 216.519
- Crato - 139.027
- Itapipoca - 138.978
- Maranguape - 108.622
- Iguatu - 102.588
- Quixadá - 88.846
Menores cidades do Ceará
Por outro lado, entre os municípios menos populosos, há quatro com população inferior a 6 mil. São eles: Granjeiro, com 4.955 habitantes, São João do Jaguaribe, com 5.683 habitantes, Baixio, com 5.821 habitantes, e Guaramiranga, com 5.826 habitantes.
- Altaneira - 6.974
- Umari - 6.963
- General Sampaio - 6.929
- Ereré - 6.381
- Pacujá - 6.348
- Potiretama - 6.128
- Guaramiranga - 5.826
- Baixio - 5.821
- São João do Jaguaribe - 5.683
- Granjeiro - 4.955
Para que servem as estimativas?
As Estimativas do IBGE são um dos principais parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos no período entre Censos Demográficos.
Apesar dos grandes números, a tendência de crescimento da população brasileira é cada vez menor, segundo o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022”, avalia. Dos 5.571 municípios do país, 2.079 (37,3%) apresentaram redução populacional. Quase metade dos municípios com até 20 mil habitantes também reduziram sua população.
Diferença entre Censos e Estimativas
Questionado pelo Diário do Nordeste sobre as discrepâncias entre a contagem do Censo e as novas projeções, o IBGE esclareceu que:
Os Censos tem como objetivos:
- Enumeração da população através da coleta de questionários
- Fornecem um retrato amplo da sociedade
- Retratam a realidade socioeconômica
- Fornecem a população com grande detalhamento
- Níveis geográficos pequenos
- Características da população
- Principal insumo para as projeções e estimativas
- Periodicidade decenal (a cada 10 anos)
Por sua vez, as Projeções e estimativas populacionais:
- Utilizam dados do Censo Demográfico
- Fornecem projeções futuras
- Cobrem períodos intercensitários
- Subsidiam o planejamento de políticas públicas
- Auxiliam no planejamento do Censo e do monitoramento da coleta