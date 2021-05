Tremores de terra são registrados em Paramoti e Beberibe

Um tremor de terra de magnitude preliminar de 1,9mR foi registrado Paramoti nesta terça-feira (11), segundo dados da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). Este é o segundo abalo sísmico registrado no Ceará nesta semana.

O fenômeno ocorreu às 23h17 e, conforme a organização operada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis),na segunda-feira (10), outro tremor de terro foi registrado pela RSBR no município de Beberibe. O fenômeno atingiu magnitude 1.8mR.

Até o momento, não há informações de que a população local tenha sentido o abalo provocado pelo evento.

No mês de abril, o Labsis informou ter analisado 33 tremores de terra na Região Nordeste, dentre eles a maioria aconteceu no Ceará. O Estado registrou o total de nove eventos, inclusive o mais forte, de magnitude 2.4, que ocorreu em Cascavel, no dia 22 de abril.