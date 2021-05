Usuários do WhatsApp que não aceitarem novos termos até sábado (15) terão uso limitado

Os usuários do WhatsApp têm até este sábado (15) para aceitar os novos termos e condições de uso do aplicativo e, caso não aceitem, terão o uso do aplicativo limitado.

Os usuários que não aceitarem os novos termos de serviço e a política de privacidade não poderão acessar a lista de conversas. De início, será possível acessar as conversas clicando nas notificações de mensagem e atender chamadas de voz e vídeo.

Mas após algumas semanas, o uso do aplicativo será completamente limitado. "Você não poderá mais receber chamadas nem notificações, e o WhatsApp não enviará mais mensagens e chamadas para seu celular", de acordo com a empresa.

O WhatsApp ressaltou que nenhuma conta será apagada por não aceitar os termos. Apenas contas que não forem utilizadas por 120 dias podem ser excluídas, conforme a política da empresa.

Ou seja, caso o usuário não aceite os novos termos e tenha o uso limitado, pode ter a conta excluída após quatro meses sem usar o aplicativo.

Novos termos

A atualização da política de privacidade do WhatsApp, anunciada no início do ano, prevê o compartilhamento de dados com o Facebook - Instagram e Messenger fazem parte da mesma empresa.

Até sábado, o aplicativo deve enviar mais frequentemente os lembretes, para que os usuários aceitem ou recusem os novos termos.

Os usuários podem, por vontade própria, exportar o histórico de conversas, baixar um relatório de dados e apagar a própria conta.