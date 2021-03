WhatsApp para de notificar se mensagem de voz foi executada por destinatário

Os usuários do WhatsApp agora podem desabilitar a função que notifica se a mensagem de voz foi reproduzida pelo destinatário. Ou seja, o símbolo de "microfone azul" pode não aparecer quando o áudio for executado. A possibilidade chegou nesta semana com a nova atualização do aplicativo para iPhone (iOS), na versão 2.21.40.13 disponível na App Store.

Os interessados em utilizar a novidade precisam desativar a confirmação de leitura de mensagens — ou seja, a mudança afeta apenas quem opta por não ter o "check azul".

A constatação de leitura de mensagens de texto aparece no símbolo de "check", em formato de "v", que passa da cor cinza para a azul quando lidas. Já com os áudios do WhatsApp a função é diferente. Antes as mensagens de voz eram acompanhadas por um ícone de microfone. O desenho ficava azul quando o destinatário executava áudio.Com a atualização, o símbolo virou cinza e permanece dessa cor mesmo que alguém reproduza a mensagem de voz.

Como ativar a nova função

Foto: reprodução

Abra o WhatsApp;

Toque no menu de três pontinhos no canto superior direito;

Depois, em “Configurações”;

Toque em “Conta”, “Privacidade” e em “Visto por último”;

Selecione a opção “Ninguém”.

Reações nas redes sociais

Um usuário do Twitter demostrou surpresa com a novidade do aplicativo.

Foto: reprodução/Twitter

A nova função também agradou. Outro internauta comentou que não precisará mais recorrer a alternativas burocráticas para tocar as mensagens de voz sem gerar notificação.