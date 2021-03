WhatsApp libera recurso de chamadas de voz e vídeo pelo computador

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (4), que usuários do aplicativo poderão realizar chamadas de voz e vídeo pelo desktop. A disponibilidade do recurso convém com o avanço do trabalho remoto (home office), já que muitas pessoas utilizam computadores para reuniões on-line e assuntos corporativos.

O aplicativo do Facebook afirmou que "observou um aumento significativo no número de chamadas", frequentemente para ligações de longa duração. A pandemia fortaleceu o mercado de serviços de conversa por vídeo, impulsionando ferramentas como Zoom e Meet, do Google.

A janela das chamadas de vídeo está configurada para ficar sempre em primeiro plano em relação às outras janelas na tela do computador e poderá ser adaptada para modo retrato ou paisagem, sendo redimensionada de acordo com a preferência do usuário.

As chamadas de voz e vídeo seguirão o padrão de criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, o significa que as chamadas não poderão ser ouvidas por quem não estiver na conversa.

Buscando "garantir uma experiência confiável e de alta qualidade", a empresa anunciou que recurso está disponível apenas para chamadas individuais no aplicativo para computador (Windows e Mac). A empresa planeja liberar a ferramenta para conversas em grupo futuramente.