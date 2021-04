WhatsApp deve lançar ferramenta de mensagens temporárias que somem após 24 horas

O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp deve lançar uma nova ferramenta que possibilitará que os usuários enviem mensagens temporárias com duração de 24 horas. Atualmente, o programa já possibilita a exibição de conteúdos pelo período limitado de sete dias. As informações são do site WABetaInfo.

A implementação da novidade se encontra em estágio de desenvolvimento, mas deve estrear em atualizações futuras, tanto para os sistemas iOS e Android quanto em web/desktop.

Segundo o site, a ferramenta não substituirá a que já existe, apenas ampliará a sua funcionalidade.

Foto: reprodução

Saiba como usar as mensagens temporárias

O recurso do WhatsApp possibilita que usuário enviei mensagens que somem automaticamente após sete dias.

Os arquivos de mídia trocados também são excluídos da conversa ao final dos sete dias, mas podem ficar armazenados no celular, caso o download automático de fotos e vídeos esteja ativado no aplicativo.

A ferramenta não impede que, nesse período, as duas partes da conversa — ou o grupo, se for o caso —, façam uma captura da tela antes que o conteúdo desapareça. Ou seja, a função não é ideal para enviar algo sigiloso.

Ambas as partes do chat individual podem ativar o envio temporário. É importante frisar que, quando a função é ativada, todas as mensagens enviadas para aquela conversa específica vão sumir após sete dias.

Passo a passo

Abra o WhatsApp e vá até o chat desejado;

Toque no nome do contato;

Toque em “Mensagens temporárias” e, se preciso, em “Continuar”;

Selecione “Ativadas”.

O conteúdo enviado antes de o recurso ser ativado não será impactado e continuará aparecendo na conversa. No caso de grupos, apenas o administrador poderá ativar e desativar.

Foto: divulgação

Como desativar o recurso