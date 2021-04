Tremor de terra é registrado no Ceará nesta quinta-feira (22)

O município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou tremor de terra nesta quinta-feira (22). Segundo o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o evento ocorreu às 10h20 e teve magnitude 2.7 na escala Richter.

Segundo o Labsis, houve relatos de que o tremor de magnitude considerada baixa foi sentido pela população local. Antes deste, o tremor mais recente registrado no Ceará ocorreu em 15 de abril, em Quixeramobim, e teve magnitude calculada em cerca de 1.5 na escala Richter.

Maior tremor do Brasil ocorreu em 1980 no Ceará

Conforme o geofísico do Labsis, Eduardo Menezes, o Ceará é uma das regiões sismicamente mais ativas do País, tendo registrado o maior tremor de terra do Nordeste do Brasil.

O evento de magnitude 5.3 ocorreu em Chorozinho (CE) no ano de 1980. Desde então, o Labsis monitora de perto a atividade sísmica no estado a partir dos sismógrafos da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

Outras ocorrências

No último dia 11, às 18h41, um tremor de terra, de magnitude 1.6 foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo LabSis, em Chorozinho.

Antes, houve um abalo sísmico no dia 25 de março no município de Santana do Acaraú, na região Norte, de magnitude 1.2. No mesmo mês, no dia 19, outro evento foi observado, mas em Sobral, com magnitude de 1.7.

Rede Sismográfica

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo País. As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON).

