Elmano minimiza defesa de Luizianne como candidata em Fortaleza em 2024: 'muito cedo'

O governador Elmano de Freitas (PT) minimizou, nesta sexta-feira (19), a defesa do nome da deputada federal Luizianne Lins (PT) como candidata à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Para o mandatário, é "muito cedo" para pensar no processo eleitoral de 2024. Primeiro, é necessário fazer um "diagnóstico" da Cidade para "depois chegar com nomes".

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "O PT de Fortaleza deve iniciar o processo de avaliação da Cidade, de diagnóstico, porque nós temos que chegar lá na frente com um programa, com um conjunto de propostas e depois com nomes"

A declaração ocorre duas semanas após Elmano afirmar que a ex-prefeita "há de voltar" à Prefeitura de Fortaleza, durante evento de entrega de títulos urbanos de regularização fundiária em que o petista estava acompanhado da parlamentar e do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT). À época, Evandro tinha acabado de receber convite para se filiar ao PT como potencial candidato na Capital em 2024.

Nesta sexta, no entanto, o governador voltou atrás e disse que se referia ao "tempo em que os pobres foram prioridade" da administração de Fortaleza, e não à ex-gestora especificamente.

"Eu disse que queria que voltasse o tempo em que os pobres foram a prioridade da Prefeitura de Fortaleza. E, evidentemente, o governo da Luizianne (2005-2012) foi um governo que priorizou os mais pobres da Cidade. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu não tenho, nesse momento, que dar nenhuma manifestação de preferência. Eu não estou nem querendo discutir o processo eleitoral de 2024, porque eu acho muito cedo", reforçou.

Nesta sexta-feira, Elmano participou do evento de filiação do Republicanos Ceará para prestigiar o empresário Chiquinho Feitosa no comando do diretório estadual do partido. Na ocasião, Evandro também foi uma das figuras de destaque da cerimônia, que ocorreu no auditório da Assembleia. Outros parlamentares petistas e pedetistas, que integram a base aliada do Governo Estadual, também compareceram.

O nome de Evandro Leitão também está sendo ventilado pelo Republicanos. Apesar de se dizer "preterido" pelo PDT, o presidente da Assembleia não fez acenos a outra legenda até o momento.