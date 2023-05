Ao lado de Evandro Leitão e Luizianne Lins, Elmano diz que ex-prefeita 'há de voltar'

Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), e da deputada federal Luizianne Lins (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, neste sábado (6), que a ex-prefeita "há de voltar" à Prefeitura de Fortaleza, após fazer elogios à época da gestão da petista, na qual atuou como secretário.

A fala entusiasmada foi dita durante a entrega de títulos urbanos de regularização fundiária, no Centro de Eventos do Ceará, para mais de 2 mil famílias que residem em Fortaleza, Caucaia, Pacatuba e Maracanaú.

A declaração ocorre após Evandro, que se diz preterido dentro do PDT, ser convidado a se filiar ao PT de olho nas eleições de Fortaleza em 2024. O cenário, no entanto, não é simples, já que o partido tem Luizianne como tradicional candidata, já cotada internamente para a disputa do próximo ano.

A deputada federal, que é filiada ao Partido dos Trabalhadores há 34 anos, tenta retornar à Prefeitura de Fortaleza desde que encerrou seu ciclo no comando da Cidade (2012). A única eleição que ela não concorreu foi em 2012, quando lançou Elmano como seu candidato à sucessão.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Saudar a minha querida deputada e ex-prefeita dessa cidade, do povo mais humilde dessa terra, nossa querida deputada e ex-prefeita, Luizianne de Oliveira Lins, a quem tive muito orgulho de servir como secretário, ela como prefeita, que aqui fez moradia, reforma da casa, entrega do papel da casa, fardamento das crianças, passagem congelada dos ônibus. Mas há de voltar para que a gente possa ter melhores dias em Fortaleza"

Elmano e Luizianne Lins são amigos de longa data, tendo os dois se filiado juntos ao PT em 1989. Ambos se conheceram quando estudavam na Universidade Federal do Ceará (UFC), na época em que participavam do grêmio estudantil. Todavia, o governador também é próximo de Evandro Leitão. Nesta sexta (5), inclusive, ele disse que já "convida há muito tempo" o pedetista para integrar sua legenda.

Na solenidade deste sábado, Evandro foi lembrado por Elmano de forma mais tímida. Na ocasião, o governador apenas registrou a presença do parlamentar.

"Queria saudar o nosso presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão", disse no evento.

Também participaram do evento o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido); o prefeito interino de Pacatuba, Rafael Marques (MDB); a senadora em exercício Augusta Brito (PT); o deputado federal Luiz Gastão (PSD); e os deputados estaduais Jô Farias (PT), Missias do MST (PT) e Nizo Costa (PT).