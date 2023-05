'Convido há muito tempo', diz Elmano sobre tentativas de levar Evandro Leitão para o PT em 2024

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), repercutiu nesta sexta-feira (5) as especulações sobre possível saída do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, do PDT. Nos últimos dias, deputados do grupo governista fizeram côro por uma filiação de Evandro ao PT, especulando ainda pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo partido.

"Convidar o Evandro Leitão, eu convido há muito tempo", disse Elmano, sobre a ida do aliado para o PT. O governador, no entanto, disse que assuntos eleitorais serão tratados apenas no próximo ano.

"Estou com a missão de governar o Ceará e acho que nós devemos conversar sobre a eleição de 2024 em 2024. Qualquer debate anterior, acho que é normal que algum companheiro ou companheira, às vezes mais ansioso, queria já começar a discutir, mas, da minha parte, se depender de mim, meu partido e as lideranças com que temos relação, vamos começar a discutir isso em 2024, acho mais adequado", disse Elmano.

O petista participa nesta sexta-feira (5) de encontro do Consórcio Nordeste, no Centro de Eventos, em Fortaleza. Além de governadores da região, o evento conta com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Também estão presentes os senadores do Ceará Cid Gomes (PDT) e Augusta Brito (PT), o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), e o presidente do Legislativo cearense, Evandro Leitão.