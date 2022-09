Elmano de Freitas: conheça o candidato a Governador do Ceará em 2022

Na disputa pelo Governo do Ceará nas eleições de 2022 o Partido dos Trabalhadores (PT) tem como candidato o advogado Elmano de Freitas. Ele é deputado estadual, sendo o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Ceará.

O candidato nasceu no município de Baturité, e é filho do agricultor Francisco Feitosa da Costa, conhecido como “seu Odilon”, e da professora Elma de Freitas da Costa. O pai de Elmano faleceu em julho de 2022, no mesmo dia em que o PT oficializou a candidatura do deputado ao Governo do Ceará.

O candidato ao governo pelo PT é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele já atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap) e na defesa jurídica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Legenda: Elmano de Freitas em atividades de campanha com a candidata a vice, Jade Romero (MDB) e o candidato ao Senado, Camilo Santana (PT). Foto: Thiago Gadelha

Partido político e número

Elmano tem 52 anos e desde 1989 é filiado ao PT. O número de Elmano na urna é 13. Esta é a 6ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Na Prefeitura de Fortaleza, Elmano foi secretário de Educação entre 2011 e 2012, e coordenador do Orçamento Participativo na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Em 2012, ele foi candidato à prefeitura de Fortaleza, chegou ao segundo turno, mas não foi eleito. A eleição, à época, foi vencida por Roberto Cláudio, hoje também postulante ao Governo do Ceará.

Em 2014, Elmano foi eleito deputado estadual com mais de 44 mil votos. Em 2016 concorreu novamente à prefeitura de Fortaleza, como vice na chapa encabeçada por Luizianne Lins (PT). Eles não foram eleitos. Já em 2018, Elmano se reelegeu deputado estadual com mais de 68 mil votos. Em 2020, concorreu à prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), mas não foi eleito.

Legenda: Elmano de Freitas é o candidato no PT na disputa pelo Governo do Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha

Na campanha deste ano, Elmano foi escolhido pelo PT após o rompimento da aliança de 16 anos do partido com o PDT no Estado.

A definição da candidatura ocorreu depois que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi escolhido pelo PDT para concorrer ao Governo do Estado, em detrimento da tentativa de reeleição da governadora Izolda Cela (sem partido). Com isso, os aliados estão em lados opostos nas eleições de 2022.

Vice

A chapa de Elmano tem como candidata a vice a ex-secretária Executiva de Esportes do Governo do Estado, Jade Romero (MDB) e o ex-governador Camilo Santana (PT) como candidato ao Senado.

Apoios políticos

No rol das alianças, a chapa de Elmano, além do PT, conta com os partidos PCdoB, PV, MDB, PP, PRTB, Psol, Rede e Solidariedade.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Elmano tem 20 páginas e 166 propostas. Nele, as proposições estão divididas de forma específica em 9 eixos: propostas mestras; economia, infraestrutura, trabalho e renda; sustentabilidade socioeconômica e ambiental; educação, ciência e cultura; segurança pública; erradicação da pobreza; saúde, esporte e qualidade de vida; direitos humanos; gestão Pública.

Confira algumas propostas:

Ampliação, ao máximo, da oferta de educação pública em tempo integral, com incentivos às prefeituras que construam escolas neste formato nos municípios cearenses via a destinação de maior parcela dos recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para estas cidades.

Oferta de tratamento do câncer nos Hospitais Regionais do Ceará (Norte, em Sobral; do Cariri, em Juazeiro do Norte; Sertão Central, em Quixeramobim; e Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte).

Implementação do passe livre metropolitano no deslocamento entre os municípios da região e Fortaleza.

Veja o plano completo

Declaração de bens

Dentre os seis candidatos ao Governo do Ceará em 2022, Elmano é o que tem o menor patrimônio declarado à Justiça eleitoral, com R$ 72.162,76 em bens. O valor é dividido em um terreno, aplicações financeiras e “outros bens móveis”, sendo um deles avaliado em R$ 38 mil.

Em 2020, quando disputou a Prefeitura de Caucaia, Elmano declarou R$ 20.162,76 em bens. Em dois anos, ele teve uma evolução financeira de 257,9%.

