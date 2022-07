PT oficializa candidatura de Elmano de Freitas para o Governo do Ceará; acompanhe

O diretório do PT Ceará oficializa, neste sábado (30), a candidatura do deputado estadual Elmano de Freitas para disputa pelo Palácio da Abolição. A homologação ocorre durante convenção partidária, realizada no Centro de Eventos, em Fortaleza, junto com o MDB, PP, PV e PCdoB - estes dois últimos federados ao Partido dos Trabalhadores.

Na ocasião, o PT também vai homologar a candidatura do ex-governador Camilo Santana ao Senado, assim como as chapas de candidatos aos cargos de deputado federal e estadual.

O evento conta com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que postula a Presidência da República em uma chapa formada com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) - que não participa do evento.

Vistoria na entrada

Do lado de fora do Centro de Eventos, ônibus continuam chegando com apoiadores. Para ter acesso à área interna dio evento, cada pessoa passa por um procedimento de revista com detector de metais. A segurança do evento impede a entrada do público com guarda-chuva e bandeira com sustentação de madeira, por exemplo.

Chegada ao evento

Legenda: Camilo Santana é carregado nos braços por apoiadores no Centro de Eventos do Ceará Foto: Igor Cavalcante

Pouco antes das 11h, horário marcado para início da convenção. Elmano de Freitas chegou ao local ao lado do ex-governador do Ceará e candidato ao Senado, Camilo Santana. Eles atravessaram a multidão e foram carregados nos braços pelos apoiadores até o palco.

Escolha do nome

O nome de Elmano de Freitas foi escolhido para disputar o comando do Executivo Estadual após o racha entre PT e PDT. Depois que os pedetistas optaram pelo ex-prefeito da Capital em detrimento da candidatura à reeleição da governadora Izolda Cela (atualmente sem partido), o PT, sob articulação do ex-governador Camilo, decidiu lançar uma candidatura própria.

Legenda: O nome de Elmano foi anunciado no último domingo (24) Foto: Divulgação

Em seguida, legendas que compunham o arco de aliança e que também eram favoráveis a Izolda na disputa do PDT resolveram acompanhar o rompimento e se coligar em torno das candidaturas de Elmano e Camilo. Agora, alguns prefeitos pedetistas têm feito o mesmo movimento.

Antes de chegar ao nome do deputado estadual, no entanto, o ex-governador teve rodadas de conversar com aliados e foi buscar a "benção" do ex-presidente Lula, em São Paulo, à postulação no Ceará.

Além de Elmano, outros quadros chegaram a ser ventilados pelos petistas: como os deputados federais José Guimarães, José Airton e Luizianne Lins; os estaduais Fernando Santana e Augusta Brito; e os vereadores Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.

Trajetória

Nascido em Baturité e formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Elmano de Freitas se filiou ao PT em 1989, junto com Luizianne Lins. Aliados de longa data, os dois se conheceram na UFC em 1988, quando ainda militavam no movimento estudantil.

Foi ao lado dela, inclusive, que Elmano ganhou destaque como figura política. Em 2008, ele coordenou a campanha de reeleição de Luizianne à Prefeitura de Fortaleza. Na gestão da petista, coordenou a elaboração do orçamento participativo e foi secretário da Educação de Fortaleza.

Nome sempre defendido pela então prefeita, ele foi escolhido como candidato do PT em 2012 para a disputa pela sucessão ao Paço Municipal. Na época, cenário semelhante ao de 2022 pairava sobre aquela eleição. Aliados há seis anos na época, Luizianne Lins e os irmãos Ferreira Gomes romperam na disputa pela Capital, após o grupo governista lançar a candidatura de Roberto Cláudio.

Naquele pleito, no entanto, Roberto era quem aglutinava a maior quantidade de forças, com 13 partidos aliados em torno de sua candidatura, enquanto Elmano detinha cinco. Mesmo com o apoio da máquina, o petista não saiu vitorioso do pleito, tendo obtido 46,98% dos votos válidos (576.435) no segundo turno.

Em 2014, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, com 44 mil votos. Em 2016, foi vice na chapa pura de Luizianne Lins numa nova disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Em 2018, foi reeleito com mais de 58 mil votos e, agora, é o candidato do PT ao Governo do Estado.