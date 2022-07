Elmano compara disputa deste ano com eleição de 2012 e alfineta RC: 'nós não estamos mais isolados'

O pré-candidato Elmano de Freitas (PT) comparou, nesta sexta-feira (29), em entrevista à Verdinha, o cenário da disputa pelo Governo do Ceará neste ano com a eleição em Fortaleza em 2012. Naquele pleito, PT e o grupo dos irmãos Cid e Ciro Gomes, à época no PSB, romperam na Capital, e Elmano e Roberto Cláudio se enfrentaram na disputa, da qual Roberto saiu vitorioso no segundo turno e se tornou prefeito da Capital - derrotando o petista, que era o candidato da máquina.

Agora, o grupo rompeu novamente a aliança, dessa vez pela condução do Governo do Estado, e os dois se enfrentarão novamente no pleito deste ano. Para Elmano, o cenário atual favorece a sua pré-candidatura, tendo em vista a aliança com partidos e lideranças de diferentes espectros. Na ocasião, ele ainda alfinetou o ex-gestor da Capital, dizendo que, dessa vez, eles "não estão mais isolados".

Elmano de Freitas Deputado Estadual e Pré-candidato ao Governo do Estado "Em 2012, por exemplo, nós estávamos isolados (na disputa pela Prefeitura), porque não tínhamos muito aliados. Hoje, nós não estamos mais isolados. Talvez, em 2012, nós pensássemos como os que romperam a aliança (PT e PDT) estão pensando: que nós somos os melhores, temos as melhores propostas. Agora, não pensamos assim, amadurecemos junto com o governador Camilo e vimos que é necessário ter uma frente ampla, dialogar, para poder governar"

Elmano de Freitas deve ser homologado para a disputa pelo Palácio da Abolição em convenção do PT Ceará neste sábado (30), no Centro de Eventos, que contará com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República.

Definição de palanque

O racha no grupo governista ocorreu após o PDT escolher o ex-prefeito Roberto Cláudio como candidato ao Governo do Estado em detrimento do nome da governadora Izolda Cela para disputar a reeleição. Ela era apoiada pelo ex-governador Camilo Santana (PT) e por outras lideranças partidárias, mas não conseguiu maioria no diretório do PDT.

Com o rompimento, Izolda, inclusive, anunciou a desfiliação do PDT nesta semana após o episódio.