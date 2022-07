Lula virá a Fortaleza dia 30 para convenção do PT e articula agenda no Cariri no dia seguinte

O ex-presidente Lula (PT) virá ao Ceará neste final de semana para participar da convenção do partido que irá confirmar a candidatura do deputado estadual Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará e do ex-governador Camilo Santana (PT) ao Senado. O evento ocorre neste sábado (30), a partir das 9 horas, no Centro de Eventos.

Presidente do PT Ceará, Antônio Filho afirmou que também existe a expectativa de que ele faça uma visita ao Cariri no domingo (31). Contudo, informou que ainda não tem mais detalhes sobre a agenda.

Esta será a primeira vez que o ex-presidente vem ao Ceará durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A última vez em que ele esteve no Estado foi em agosto de 2021, quando teve encontros com movimentos sociais e lideranças políticas do Ceará, além de ter visitado o Porto do Pecém ao lado do então governador Camilo Santana.

A visita do ex-presidente ao Estado ocorre em meio ao rompimento da aliança entre PT e o grupo político liderado pelos irmãos Ferreira Gomes - firmada em 2006 em torno do então candidato ao Governo do Ceará, Cid Gomes (na época no PSB, e hoje no PDT). Na época, Lula - que tentava a reeleição - foi um dos apoiadores da candidatura do agora senador.

Com o racha na aliança governista no Ceará, Camilo Santana anunciou, neste domingo (24), a pré-candidatura de Elmano de Freitas, logo após reunião entre os dois e Lula em São Paulo.

Já o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) teve candidatura a governador confirmada também neste domingo, em convenção do PDT, com o apoio do ex-ministro e candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT). O senador Cid Gomes não compareceu ao evento.