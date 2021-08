Lula visita Pecém com Camilo e faz acenos para 2022: 'PT tem que conversar com todo mundo aqui'

Ao lado do governador Camilo Santana (PT) no Porto do Pecém neste sábado (21), o ex-presidente Lula (PT) fez acenos políticos para 2022 e disse que, no Ceará, o PT deve "conversar com todo mundo". Em entrevista coletiva, o petista enfatizou a força do partido no Estado, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e chegou a dizer que Camilo "está com cara de senador".

Adotando um tom moderado, Lula argumentou estar em fase de conversas com outros partidos. Segundo ele, não há ainda decisão sobre sua candidatura à Presidência da República no ano que vem.

Lula (PT) Ex-presidente do Brasil "Não decidi se vou ser candidato, mas sendo ou não, qualquer um que for para o segundo turno contra o Bolsonaro, eu votarei em qualquer um".

No Estado em que o PDT detém maior representação em número de prefeitos e parlamentares, o petista ainda citou o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e fez elogios ao pedetista, a quem chamou de um "aliado importante" nos governos do PT. Em recentes entrevistas, Ciro vem tecendo críticas a Lula.

PT e PDT

O ex-presidente comparou a relação entre os partidos ao futebol, mencionando os clubes Ceará e Fortaleza: "são dois times irmãos, mas, quando entram em campo, os dois querem ganhar".

Os dois partidos são aliados no Ceará, e há um clima de indefinição frente à possibilidade de as duas siglas lançarem candidatos ao Planalto em 2022.

Lula também comentou sobre potencial candidatura do governador Camilo ao Senado Federal. Se for candidato, o chefe do Executivo Estadual terá de renunciar o cargo para iniciar a campanha do ano que vem. "Ele está com cara de senador, mas não sei se ele vai ser senador", disse.

O petista afirmou que o governador tem uma vice "de confiança" para assumir o mandato, caso decida se lançar candidato.

Lula também ressaltou que Camilo teve coragem ao decretar lockdown no Estado em dois momentos críticos da pandemia de Covid-19. O governador já foi alvo de críticas de Bolsonaro por ter adotado a medida.

O ex-senador Eunício Oliveira (MDB), que foi ministro das Comunicações de Lula, também foi citado na coletiva. Nos bastidores, há especulações sobre o futuro político de Eunício. Os dois devem conversar durtante um almoço a próxima segunda (23).

"Eunício foi meu ministro, deputado importante e senador importante. Não posso dizer se ele vai ser candidato a alguma coisa, mas acho que ele ajudaria muito no Congresso Nacional", sugeriu o ex-presidente.

Agenda

Ainda neste sábado, está previso encontro de Lula com representantes de movimentos sociais e influenciadores digitais.

A agenta política será retomada na segunda-feira (23), quando ele se reunirá com prefeitos petistas no Ceará e terá reuniões com lideranças políticas do Estado.