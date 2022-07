Ao lado de Lula, Camilo lança oficialmente Elmano Freitas como pré-candidato a governador pelo PT

O ex-governador Camilo Santana (PT) lançou o nome de Elmano Freitas (PT) como pré-candidato a governador do Ceará em post em suas redes sociais. A foto dos dois, ao lado de Lula, acompanha o texto que traz "Juntos por um Ceará cada vez mais forte. Com muito trabalho, respeito e parceria. Contra o ódio, a intolerância e a mentira. Obrigado por todo o apoio, meus irmãos e irmãs cearenses! Seguimos unidos, de mãos dadas, com Elmano governador, Camilo senador e Lula presidente".

O partido ainda vai oficializar o nome de Elmano em reunião a ser agendada para essa semana. A Executiva Estadual do PT cancelou, no fim da noite desta sexta-feira (22), o "Encontro de Tática" do partido- que aconteceria no sábado (23), que definiria a candidatura para a sucessão ao Palácio da Abolição. O pedido teria partido do o ex-governador Camilo Santana para que ele pudesse se reunir com mais lideranças partidárias antes da decisão final.

Legenda: Post de Camilo Santana anunciando o nome de Elmano de Freitas como pré-candidato ao Governo do Estado pelo PT Foto: Reprodução

O encontro com Lula chegou a ser noticiado pelo Diário do Nordeste pelo colunista Wagner Mendes.

O nome de Elmano de Freitas era o apontado por petistas como o mais forte para a a disputa pelo Governo do Ceará.O presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, afirmou - na manhã deste sábado - que a indicação de Elmano já está pacificada internamente e nos partidos aliados. "No PT já tem acordo entre nós. Já tem unidade total no PT, na federação e nos demais partidos a acolhida está boa também", declarou.

O anúncio oficial pelo partido, que pode ser feito a qualquer momento, deve ser oficializado com a presença do Lula no Ceará em convenção do partido esperada para o dia 2 de agosto.

Após o racha com o PDT depois da escolha do nome do ex-prefeito Roberto Cláudio em detrimento da candidatura à reeleição da governadora Izolda Cela (PDT), o PT e outras legendas que compunham o grupo governista, como o MDB, PP, PCdoB e PV, anunciaram que terão um palanque próprio para a eleição ao Executivo Estadual. O ex-governador Camilo Santana lidera o diálogo com outras lideranças.