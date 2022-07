PT cancela reunião que definiria candidatura ao Governo do CE para Camilo se reunir com lideranças

A Executiva Estadual do PT cancelou, no fim da noite desta sexta-feira (22), o "Encontro de Tática" do partido que definiria a candidatura a ser lançada para a sucessão ao Palácio da Abolição. A ideia é que o ex-governador Camilo Santana se reúna com mais lideranças partidárias antes da decisão final.

A reunião estava marcada para iniciar na manhã deste sábado (23), na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares no Estado do Ceará (Fetraece).

Em nota divulgada à imprensa, o diretório diz que o cancelamento ocorre devido à "necessidade de aprofundamento de diálogo interno no PT e com o conjunto dos partidos aliados para a definição da candidatura ao Governo do Estado”. Uma nova data ainda não foi divulgada oficialmente.

Após o racha com o PDT depois da escolha do nome do ex-prefeito Roberto Cláudio em detrimento da candidatura à reeleição da governadora Izolda Cela (PDT), o PT e outras legendas que compunham o grupo governista, como o MDB, PP, PCdoB e PV, anunciaram que terão um palanque próprio para a eleição ao Executivo Estadual. O ex-governadora Camilo Santana lidera o diálogo com outras lideranças.

Roberto Cláudio, por sua vez, deve ser oficializado em convenção do PDT agendada para este domingo (24), em Fortaleza.

Deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Moisés Braz disse que o encontro deste sábado foi adiado por "responsabilidade", para "aprofundar o processo de decisão sobre nossas candidaturas, aglutinando o máximo de forças possíveis".

A deputada Augusta Brito (PT) reforçou que o adiamento ocorre para "construir unidade com partidos aliados". O deputado Acrísio Sena também ratificou a tese e acrescentou que a suspensão da reunião deste sábado ocorre a pedido do ex-governador Camilo Santana (PT), porque ele ainda tem "reuniões a serem feitas com outros partidos".

Segundo eles, a previsão, agora, é que o "Encontro de Tática do PT" seja realizado na próxima quarta-feira (27).

Todavia, lideranças do PDT ainda tentam retomar a aliança com o PT. Na última quinta-feira (21), o ex-governador Camilo Santana (PT), inclusive, se reuniu com o senador Cid Gomes (PDT) para falar sobre a situação eleitoral do Ceará.

A conversa chama atenção devido ao distanciamento de Cid nas discussões do grupo governista.

Cotados

Atualmente, vários nomes dentro do partido são cotados para encabeçar a chapa própria para disputa ao Governo do Estado. Dentre eles, estão: os deputados federais José Airton, José Guimarães e Luizianne Lins; os estaduais Elmano Freitas, Fernando Santana e Augusta Brito; e os vereadores Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.

Além deles, o ex-senador Eunício Oliveira tenta emplacar seu nome como uma opção de cabeça de chapa.