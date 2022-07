Às vésperas de definição no PT, Camilo Santana se reúne com Cid Gomes

O ex-governador Camilo Santana (PT) se reuniu, nessa quinta-feira (21), com o senador Cid Gomes (PDT). O encontro ocorreu após declarações de rompimento entre PT e PDT no Ceará.

A reunião entre os dois líderes chama atenção por conta do isolamento de Cid durante a reta final das definições no PDT.

Apesar dessa aproximação, não há expectativa que o grupo volte a se unir ainda no primeiro turno da eleição. A probabilidade maior, inclusive, é que o PT apresente pré-candidatura neste sábado (23).

Uma nova reunião entre PT e partidos aliados deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (22) para avançar nas conversas de definição do nome.

O ex-governador Camilo está conversando com lideranças partidárias em busca de consensos.

Lamento

No mesmo dia em que Camilo e Cid se reuniram, o petista voltou a lamentar a impossibilidade de lançamento de Izolda Cela como candidata do PDT à reeleição.

"A Izolda, infelizmente, tiraram o direito dela de ser candidata a reeleição. Veja bem, uma mulher que está no cargo, uma mulher que tem o direito de ir para a reeleição, uma mulher que é a grande responsável pela educação nesse estado, uma mulher que unia a todos nós. Qual o motivo disso, minha gente? Qual o motivo?", discursou o ex-governador em Santana do Acaraú, ao receber título de cidadão do município.

Com informações da repórter Luana Barros

