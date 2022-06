"Cid sempre terá todo e irrestrito apoio nosso", diz Camilo sobre especulação de candidatura

O desgaste no PDT gerado pelo impasse entre as quatro pré-candidaturas do partido ao Governo do Estado, acirrado nos últimos dias após trocas de farpas entre lideranças pedetistas, tem feito ressurgir, nos bastidores, o nome do senador Cid Gomes como possível indicado do partido para a disputa.

Nesta terça-feira (21), o ex-governador Camilo Santana (PT) evitou comentar diretamente as especulações, mas reforçou o papel de liderança do senador e o apoio "irrestrito".

Ele participa, ao lado da governadora Izolda Cela e de aliados, do evento em comemoração pelos 15 anos do PAIC, programa que impulsinou os índices de educação do Estado.

"Cid é um dos extraordinários governadores do Ceará, começou esse projeto do Paic juntamente com a Izolda. Por isso Cid sempre terá todo e irrestrito apoio nosso", disse Camilo Santana, ao chegar no evento.

O senador, principal articulador das alianças governistas, tem estado ausente de eventos públicos e partidários. Há alguns meses, durante encontros do PDT em cidades cearenses, prefeitos chegaram a defender a indicação de Cid.

Ele, no entanto, já declarou publicamente que não disputará mais eleições quando encerrar o mandato em Brasília.