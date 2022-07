Saiba quem são os cotados pelo PT para disputar o Governo do Ceará

O vice-presidente do PT Nacional, o deputado federal José Guimarães, falou nesta quinta-feira (21) de nomes que foram colocados à disposição do partido para disputar o Governo do Ceará. A decisão deve sair até o próximo sábado (23), quando a sigla realiza "Encontro de Tática do PT", em Fortaleza. O partido, junto com outras legendas, como MDB, PP e PCdoB, anunciaram que formarão palanque próprio após racha com o PDT.

A escolha do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como pré-candidato ao Governo no grupo governista, em detrimento da pré-candidatura à reeleição da governadora Izolda Cela, foi apontada por petistas como um "rompimento unilateral" da aliança por parte dos pedetistas.

Já lideranças do PDT afirmam que ainda buscam a unidade da aliança e que não são responsáveis pelo racha, como disse o presidente do PDT Ceará, André Figueiredo.

Entre os nomes citados por Guimarães, estão os três deputados federais do PT no Ceará: o próprio Guimarães, Luizianne Lins e José Airton Cirilo. Também são cotados os deputados estaduais Elmano Freitas e Fernando Santana e os vereadores de Fortaleza Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.

O Diário do Nordeste fez um breve resumo de quem são cada um dos petistas que integram a lista de pré-candidatura ao Governo.

José Guimarães

Legenda: Vice-presidente nacional do PT e deputado federal, José Guimarães Foto: Wesley Amaral/Câmara dos Deputados

Vice-presidente do PT nacional e deputado federal, José Guimarães é filiado desde 1985 no Partido dos Trabalhadores. No Ceará, ele presidiu o diretório estadual entre 1991 e 2000.

Ele atuou na coordenação de campanhas para o Executivo de candidatos petistas. Em 1985, coordenou a campanha de Maria Luiza à Prefeitura de Fortaleza e, em 1989 e 2002, coordenou as campanhas do ex-presidente Lula.

Assumiu o mandato de deputado estadual em 2000 e foi reeleito em 2002. Na Câmara dos Deputados, foi eleito pela primeira vez em 2006. Ele está no quarto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados.

Luizianne Lins

Legenda: Deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins Foto: Thiago Gadelha

No segundo mandato como deputada federal, Luizianne Lins também já foi eleita para outros cargos no Legislativo. Foi vereadora de Fortaleza durante dois mandatos (1996 a 2002), de onde saiu após ser eleita deputada estadual, em 2002.

Em 2004, foi eleita prefeita de Fortaleza pelo PT, cargo no qual permaneceria por dois mandatos. Ela inclusive voltou a tentar candidatura para a Prefeitura da capital cearense em 2016 e 2020, mas acabou em terceiro lugar.

Desde 2012, rompeu com o grupo liderado por Cid e Ciro Gomes, após indicar Elmano Freitas para ser seu sucessor na Prefeitura de Fortaleza, o que não foi aceito pelo grupo político do então governador Cid. Elmano acabou derrotado por Roberto Cláudio no segundo turno.

José Airton Cirilo

Legenda: Deputado federal José Airton Cirilo Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Dentre os nomes cotados, José Airton é o único que já disputou o Governo do Ceará. Candidato em 2002, ele levou a disputa para o segundo turno - fato até então inédito no Ceará. Acabou derrotado por Lúcio Alcântara, apoiado por Tasso Jereissati.

Foi um dos fundadores do PT no Ceará, por onde se elegeu vereador de Aracati e vereador de Fortaleza. Também foi o primeiro prefeito de Icapuí, durante dois mandatos. Está agora no terceiro mandato consecutivo na Câmara dos Deputados.

Elmano Freitas

Legenda: Deputado estadual Elmano Freitas Foto: Paulo Rocha/AL-CE

Filiado ao PT desde 1989, Elmano Freitas foi eleito, pela primeira vez, em 2014 para a Assembleia Legislativa do Ceará. Em 2018, foi reeleito como deputado estadual, onde ocupa a liderança da bancada do PDT.

Concorreu duas vezes a cargos no Executivo. Em 2012, foi derrotado por Roberto Cláudio no segundo turno da campanha para a Prefeitura de Fortaleza - episódio foi o primeiro racha na aliança entre PT e PDT firmada em 2006. Siglas passariam a ser adversárias na capital cearense mesmo que aliadas a nível estadual.

Em 2020, concorreu à Prefeitura de Caucaia, mas acabou ficando em terceiro lugar.

Fernando Santana

Legenda: Deputado estadual Fernando Santana Foto: Júnior Pio/AL-CE

Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Fernando Santana está no primeiro mandato como deputado estadual. Antes disso, exerceu cargos em secretarias da Prefeitura de Barbalha e também ligadas ao ex-governador Camilo Santana. Ele foi coordenador de campanha do então candidato ao Governo do Ceará em 2014 na região do Cariri.

Durante o primeiro mandato de Camilo, também foi secretário Adjunto do Gabinete do Governador. Em 2016, foi candidato a Prefeitura de Barbalha, mas acabou derrotado por Argemiro Sampaio, na época no PSDB.

Guilherme Sampaio

Legenda: Vereador de Fortaleza Guilherme Sampaio Foto: Érika Fonseca/CMFor

Presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio está no quinto mandato na Câmara Municipal de Fortaleza. No Legislativo municipal, foi líder do Governo durante o primeiro mandato de Luizianne Lins à frente da Prefeitura de Fortaleza.

Também assumiu mandato, por períodos de quatro meses, na Assembleia Legislativa do Ceará. No Executivo, esteve à frente da Secretaria de Cultura durante parte do primeiro mandato do ex-governador Camilo Santana.

Larissa Gaspar

Legenda: Vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar Foto: Érika Fonseca/CMFor

Larissa Gaspar está no segundo mandato como vereadora de Fortaleza. Antes de ser eleita para a Câmara Municipal, havia atuado como coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Fortaleza durante o primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio.

Filiada ao PT desde 2018, Gaspar está pré-candidata à Assembleia Legislativa em 2022.