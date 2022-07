Guimarães diz que PT anuncia chapa ao Governo do Ceará até sábado (23) e articula presença de Lula

Deputado federal e vice-líder do PT Nacional, José Guimarães, anunciou nesta quinta-feira (21) que o partido deve lançar chapa para o Governo do Ceará até o sábado (23), data em que está previsto encontro de tática do partido no Estado.

Desde a terça-feira (19), após decisão do PDT em lançar o ex-prefeito Roberto Cláudio como pré-candidato do partido, contrariando posicionamento de alguns partidos aliados, grupo formado por PT, MDB, PP, PCdoB, PV e PSDB (que ainda deve tomar posição), discute palanque próprio.

Segundo Guimarães, há tratativas para que o pré-candidato a presidente da República pelo PT, o ex-presidente Lula, esteja presente no anúncio oficial, previsto para 2 de agosto.

"Nossa ideia é, até sábado, anunciar a chapa. Estamos para a luta. A ideia é o Lula vir ao Ceará para anunciar a nossa empreitada", afirmou Guimarães nas redes sociais.

O deputado, que já colocou o nome à disposição, disse ainda que a cabeça de chapa será do PT e a posição de candidato a vice será ocupada por partido aliado. "A ideia é agregar, em torno do Camilo, que é candidato ao Senado, todos esses partidos com os quais estamos dialogando", afirmou.

Guimarães voltou ainda a fazer críticas à decisão do PDT e disse que o partido rompeu a aliança. "O PDT escolheu, unilateralmente, um candidato, desconsiderando nossas ponderações e o papel do ex-governador Camilo Santana. Ao tomar esse caminho, rompeu a aliança e nos obriga a repensar o projeto para o Ceará", afirmou.