Ciro Gomes reforça expectativa de acordo para chapa com PT no Senado e PSD na vice

Ciro Gomes, que teve a candidatura à presidência da República homologada nesta quarta-feira (20) pelo PDT, declarou ao Diário do Nordeste que mantém a expectativa de composição com o PT para a disputa da eleição no Ceará.

"Na nossa proposta o PT tem a senatória, que era o acordo que estava feito, o PDT indica desta vez o candidato a governador e o PSD, que é terceira força, ou a segunda dependendo do critério, indica o vice", disse o ex-ministro em Brasília.

Apesar dos últimos episódios desta semana, com o PT culpando o PDT pelo rompimento da aliança, Ciro reafirmou a proposta acordada com o grupo.

"E essa é a proposta que estamos sustentando até que alguém não aceite", disse.

Um dia depois da definição da pré-candidatura pedetista, o PT publicou uma nota, com o aval do ex-governador Camilo Santana (PT), com duras críticas à condução interna do PDT.

"O PDT se fechou em copas. Tratou todas as tentativas de diálogo prévio à sua escolha como intromissão indevida. Ignorou inclusive as manifestações públicas de preferência de partidos aliados, lideranças, inclusive do ex-governador Camilo Santana pelo nome de sua filiada e atual governadora Izolda Cela, que, no cargo, manifestou publicamente seu interesse e sua legítima pretensão de postular sua reeleição", diz trecho da nota.

Rompimento

A declaração de Ciro ocorre na semana em que o PDT definiu o ex-prefeito Roberto Cláudio como pré-candidato a governador.

Definido o nome do PDT, cinco partidos que integravam a base governista se reuniram com o propósito de lançar candidatura paralela.

Os partidos PT, PP, MDB, PV e PCdoB assumiram o compromisso de estarem juntos na empreitada de lançamento de candidatura própria no palanque de Lula no Ceará.

Já havia uma certa resistência pública desses partidos à pré-candidatura do ex-prefeito de Fortaleza.

O grupo ainda conversa com PSDB e tenta atrair o Republicanos para o fortalecimento da aliança.

Discursos

Ciro mantém o mesmo discurso de André Figueiredo, presidente estadual do PDT. Ambos continuam sustentando o acordo pela continuidade da aliança com PT, inclusive garantindo a posição do Senado para o ex-governador Camilo Santana (PT).

O dirigente pedetista, inclusive, afirmou, nesta quarta (20), que um possível rompimento entre os dois partidos não seria responsabilidade do PDT, como aponta o PT em nota institucional.

Nos bastidores, no entanto, a expectativa é que o rompimento seja consolidado até o fim desta semana, quando o PT realizará, no próximo sábado (23), o encontro de tática eleitoral.

Até lá reuniões entre os cinco partidos estão sendo feitas para que um nome de consenso seja apresentado nos próximos dias.

