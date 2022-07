Ciro Gomes oficializa candidatura à Presidência da República pelo PDT

O PDT oficializou, por unanimidade, a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República nesta quarta-feira (20), em convenção nacional. O evento ocorre em Brasília com o apoio de lideranças regionais.

Será a quarta vez que o ex-ministro cearense disputará o comando do Palácio do Planalto. A primeira vez foi em 1998, depois em 2002. A última ocorreu em 2018. Em todas as disputas o ex-governador ficou em terceiro lugar.

A oficialização da candidatura de Ciro ocorre ainda sem definição da chapa. A vaga de vice, por exemplo segue em aberto. O PDT ainda não anunciou alianças para a disputa nacional.

"Hoje, estamos homologando a tua candidatura a presidente e estamos delegando à Executiva Nacional poder para escolha do vice e das coligações. Estamos trabalhando. É claro que tem muita gente que olha torto pra gente", disse o presidente nacional Carlos Lupi durante e cerimônia.

Cearenses no evento

Lideranças políticas no Ceará e aliados de Ciro no Estado viajaram para Brasília para acompanhar a cerimônia, dentre eles o pré-candidato a governador do Ceará pelo PDT, Roberto Cláudio.

Em discurso, o ex-prefeito de Fortaleza defendeu uma oportunidade à chamada terceira via, encabeçada por Ciro Gomes.

"A porta da esperança está se abrindo. Nós que seremos candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador temos uma obrigação de não entrar nessa conversinha furada de que o jogo está resolvido", discursou o pedetista.

Também está o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, e os deputados federais pedetistas André Figueiredo, presidente estadual do PDT, Eduardo Bismarck, Pedro Bezerra e Leônidas Cristino.

O presidente estadual do PSD Ceará, Domingos Filho – que é cotado como pré-candidato a vice-governador na chapa pedetista – também está participando do lançamento da candidatura.

Também estão os vereadores de Fortaleza, Adail Júnior, Enfermeira Ana Paula, Renan Colares, Lúcio Bruno, Didi Mangueira, Raimundo Filho e Paulo Martins; além dos deputados estaduais Bruno Pedrosa, Sérgio Aguiar e Guilheme Landim.