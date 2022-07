Camilo Santana e Elmano Freitas encontrarão Lula antes do anúncio da pré-candidatura

O ex-governador Camilo Santana (PT) e o deputado estadual Elmano Freitas (PT) encontrarão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana antes do anúncio oficial da candidatura do partido.

Petistas declararam à coluna, neste domingo (24), que o deputado será indicado como pré-candidato do partido ao Governo do Estado.

O encontro deverá ter a presença do deputado federal José Guimarães, que é vice-presidente nacional da sigla e lidera o PT no Interior do Estado.

De acordo com o presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, o anúncio do nome deverá ocorrer a partir do avanço das conversas de Camilo Santana com mais partidos aliados.

A ideia, no entanto, é que a "benção" de Lula à candidatura ocorra durante convenção do PT esperada para o dia 2 de agosto, com a presença do ex-presidente da República.

Segundo o dirigente partidário, a indicação de Elmano já está pacificada internamente e nos partidos aliados.

"No PT já tem acordo entre nós. Já tem unidade total no PT, na federação e nos demais partidos a acolhida está boa também", declarou.

