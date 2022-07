Candidato do PT ao Governo do Ceará será Elmano Freitas, dizem petistas

O nome do PT para disputar o Governo do Ceará será o deputado estadual Elmano de Freitas. A informação foi confirmada à coluna por três lideranças do partido neste domingo (24).

O deputado federal José Airton afirmou que a indicação de Elmano é resultado de uma "construção baseada em informações (pesquisas internas) e consulta a partidos aliados".

Para o deputado, o correligionário "é desconhecido no Interior", mas com "apoio de Lula, Camilo, Izolda e dos prefeitos e da nossa militância pode decolar", disse em referência ao candidato do PT a presidente, ao ex-governador Camilo Santana e à governadora Izolda Cela que, no entanto, é do PDT e não tem se manifestado sobre relações eleitorais.

"Ao fim e ao cabo prevaleceu a nossa tese da candidatura própria", disse o parlamentar que defendia um nome do partido ao Palácio da Abolição desde o ano passado.

O deputado estadual Acrísio Sena disse que "tudo caminha" para o anúncio do colega de Assembleia Legislativa para a disputa. O petista diz que a oficialização deverá ocorrer depois de reuniões com o PSB nacional e o PSDB de Tasso Jereissati.

Outra fonte do partido também confirmou a informação depois de conversas com Elmano neste domingo (24). De acordo com essa liderança, o ex-governador Camilo Santana está trabalhando para que o PSB, que hoje indica apoio ao ex-prefeito Roberto Cláudio, ocupe o posto de vice na chapa encabeçada pelo PT.

O presidente do PSB no Ceará, deputado federal Denis Bezerra, inclusive chegou para a convenção do PDT neste domingo ao lado de Roberto Cláudio.

Aliados

De acordo com esses petistas, o nome de Elmano Freitas recebeu o aval dos partidos aliados e deve ser oficializado em reunião que ainda será agendada pelo Partido dos Trabalhadores.

O presidente estadual do partido, Antônio Filho, o Conin, e o deputado estadual Elmano foram procurados para comentar o assunto, mas não responderam às tentativas de contato.

Em 2012, Elmano Freitas foi derrotado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza por Roberto Cláudio, oficializado candidato pelo PDT ao Governo do Ceará neste domingo (24). Além deles, também é pré-candidato Capitão Wagner (União Brasil), que também tentou ser eleito prefeito de Fortaleza em 2016 contra o pedetista.

