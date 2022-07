PSB é procurado por Camilo, mas mantém apoio a Roberto Cláudio, diz Denis Bezerra

Enquanto lidera as articulações internas de montagem da chapa do PT para o Governo do Ceará, o ex-governador Camilo Santana (PT) tem conversado com lideranças partidárias cearenses para atrair mais aliados para o pleito deste ano. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente do PSB, o deputado federal Denis Bezerra (PSB), confirmou que foi procurado pelo petista.

Segundo o parlamentar, a decisão do diretório estadual da sigla de apoiar o ex-prefeito Roberto Cláudio, escolhido pelo PDT Ceará como candidato ao Governo, se mantém. "Não vejo chance de mudar", disse neste sábado (23).

Atualmente, o PT conta com apoio do MDB, do PP, do PV e do PC do B. O presidente do PSDB Ceará, Chiquinho Feitosa, também já chegou a se reunir com o ex-governador, mas afirmou que a decisão de uma eventual aliança ficará a cargo do senador Tasso Jereissati (PSDB).

PT-PSB

Segundo Denis Bezerra, a conversa com Camilo ocorreu "recentemente", após o diretório estadual do PDT escolher Roberto Cláudio em detrimento de lançar a atual governadora Izolda Cela (PDT) para uma tentativa de reeleição, como defendia o ex-governador.

Denis Bezerra Presidente do PSB Ceará “Conversei com ele, mostrei que a decisão do PSB (de apoiar o PDT) tinha sido tomada de forma democrática, mostrei os cenários que tínhamos naquele momento e afirmei que manteria o posicionamento do partido”

No último dia 14 de julho, uma nota foi divulgada pelo deputado informando que o PSB iria apoiar qualquer candidato escolhido pelo PDT. "Conclamamos que toda militância busque engajamento frente ao processo eleitoral independentemente do nome que seja escolhido pelo PDT, fortalecendo o diálogo entre os partidos que compõem a frente ampla e democrática no Ceará", dizia a nota.

Dias antes, no entanto, ele havia declarado apoio a Roberto Cláudio. "As pesquisas apontam que, entre os quatro, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio é o nome mais forte nessa disputa, tendo a seu favor a experiência administrativa da quinta maior capital do Brasil e uma ótima avaliação dos fortalezenses em relação a seus mandatos. O posicionamento do PSB é na intenção de fortalecer a unidade do grupo em prol do interesse maior de todos, que deve ser a melhoria da vida dos cidadãos e cidadãs cearenses", escreveu à época.

Decisão unânime

Ainda de acordo com a entrevista concedida por Denis Bezerra ao Diário do Nordeste neste sábado, o posicionamento do PSB não mudou e nem deve mudar. “É uma decisão do diretório estadual, tomada por unanimidade no sentido de acompanhar o PDT, independente de quem fosse o candidato. A nossa decisão está mantida”, disse.

Sobre a possibilidade de Camilo Santana buscar a presidência nacional do PSB, comandada por Carlos Siqueira, Denis Bezerra reafirma que não há possibilidade de recuo no Ceará.

Denis Bezerra Presidente do PSB Ceará “Não vejo chance de mudar isso”

“Ele esteve em abril no nosso congresso estadual e afirmou que nós conduziríamos o processo aqui no Ceará, assim ele vem fazendo, respeitando nossas decisões, não vejo nenhum tipo de intervenção ou mudança de conduta”, acrescentou.

Para demonstrar a aliança com o PDT, Denis disse que, inclusive, já convocou toda a militância socialista para participar da convenção do PDT Ceará, marcada para domingo (24). O evento, que irá homologar a candidatura de Roberto Cláudio, ocorre no Colégio Farias Brito Central