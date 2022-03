Enquanto PSB nacional apoia Lula para presidente, legenda no Ceará tem liberdade para aliança com Ciro

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) apoiará nomes diferentes para a presidência em âmbito nacional e regional. Enquanto nacionalmente a legenda apoia o nome do ex-presidente Lula (PT) nas eleições deste ano, as lideranças cearenses do partido defendem Ciro Gomes (PDT). Esse foi o discurso dado pelas lideranças do partido durante congresso estadual, que acontece na Assembléia Legislativa.

O PSB se reúne nesta sexta em congresso no Ceará, que conta com lideranças nacionais e aliados do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no estado. Na ocasião, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, deu liberdade ao diretório cearense para definir o candidato a presidência.

"Há uma tendência com relação ao presidente Lula, mas aqui no Ceará é a terra de um outro grande brasileiro que é o Ciro Gomes, que nós apreciamos muito. Aqui no Ceará a condução vai ser feita pelo deputado Denis, o que ele decidir aqui será aprovado na direção nacional", destacou.

Legenda: O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o deputado federal pelo RJ, Marcelo Freixo, estão no evento Foto: Thiago Gadelha

Presidente estadual do PSB e deputado federal, Denis Bezerra, afirmou que o partido irá apoiar a candidatura do Ciro no primeiro turno, podendo o apoio se estender a Lula no caso de um segundo turno entre o petista e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Desde o primeiro momento, nós que fazemos parte aqui da base governista entendemos que o Ciro é o melhor nome para o Brasil. O povo é que vai decidir isso na eleição", diz.

Congresso Estadual

O PSB realiza nesta sexta o XV Congresso Estadual, para reconduzir deputado federal Denis Bezerra à presidência do partido localmente para uma gestão de três anos. No evento, também serão eleitos os novos membros do Diretório Estadual, assim como a nova Diretoria Executiva e os delegados que irão representar o Estado durante o Congresso Nacional do PSB.

O evento contou com lideranças nacionais do partido, como o presidente do PSB Nacional, Carlos Siqueira e os deputados federais Alessandro Molon (RJ) e Marcelo Freixo (RJ).

Foto: Thiago

Políticos cearenses também marcaram presença, como o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), senador Cid Gomes (PDT), vice-prefeito Élcio Batista (PSB), presidente da Câmara Antônio Henrique (PDT) e deputado federal Luiz Marques (PDT).

Além disso, os vereadores do PDT Lúcio Bruno, Leo Couto, Enfermeira Ana Paula e Diti Mangueira compareceram. A forte presença de nomes ligados ao PDT já evidencia a forte aliança entre os partidos no Ceará.

O deputado estadual Acrisio Sena (PT) também marcou presença, única presença petista no evento.

União dos partidos

O deputado federal Marcelo Freixo defendeu a união entre partidos durante as eleições como uma forma de fazer frente ao governo atual. Ele apoia, inclusive, o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice de Lula na disputa presidencial. Tradicionalmente tucano, Alckmin se filiou ao PSB na última semana.

"Acho que a gente tem que unir todo mundo. A eleição de 2022 é a eleição do século XXI contra o século XVIII. É civilização contra a barbárie, tem que salvar o Brasil", diz.

Para ele, a união deve começar ainda no primeiro turno. "Então a gente precisa ter muita responsabilidade, tentar caminhar junto já no primeiro turno se não for possível no segundo. Sem dúvida alguma, estamos todos nós no campo democrático. Eu acho que é isso que a gente tem que garantir", coloca.

A opinião é reiterada por Denis Bezerra, presidente do PSB Ceará.

"Essa parceria é fundamental, principalmente nesse momento em que a gente precisa mudar o destino do país. A gente precisa tirar o Brasil desse momento em que ele se encontra e essa união com certeza vai fazer a força e vai fazer a diferença pra gente resgatar a democracia do nosso Brasil", destaca.

O deputado federal Alessandro Molon se mostra animado com o crescimento do partido no país e considera que o PSB será aliado em uma mudança do país nas eleições.

"Nós vamos apoiar o ex-presidente Lula, acreditamos nessa candidatura pra derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo e fazer o Brasil se reencontrar consigo mesmo. A gente está com muita esperança nessas eleições e o PSB quer se somar a esse esforço pela mudança do Brasil", pontua.

Cenário regional

Para as eleições deste ano, a expectativa das lideranças do PSB no Ceará é que o partido possa ganhar mais espaço nas bancadas. A projeção de Denis Bezerra é que sejam eleitos dois deputados federais e dois deputados estaduais do partido em 2022.

"A gente vai ter um quadro mais certo a partir do dia 2 de abril, quando se encerra a janela partidária. Mas a gente tem o objetivo pra deputado federal de atingir duas vagas, dois assentos lá pra ter a representatividade maior do PSB e na Assembleia Legislativa também a gente manter os dois representantes que nós temos hoje", projeta.

Para o vice-prefeito Élcio Bezerra, o congresso é importante justamente para a articulação do partido.

"Esses momentos são fundamentais para os partidos, são rituais de congregação, de criação de uma rede cooperativa no estado para que a gente possa sair unidos tanto do ponto de vista da eleição como das teses do partido", afirma.